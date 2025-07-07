晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

上班群組加不完！聞氫哥嘲諷「皇帝管後宮」 網友共鳴：不是拍馬屁就是聞屁香

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕每次打開Line想傳訊息，得先滑過一長串的工作群組，相信不少人都經歷過，面對一堆群組，對有選擇障礙與密集恐懼症的人來說，根本就是酷刑（誤），更慘的是，以為「結束了，就這麼多」的時候，公司同仁又開新群組，地獄是沒有底的，不只18層啊，各位！

上班族常常被迫加入群組，數量多到讓人眼花撩亂；示意圖。（路透）上班族常常被迫加入群組，數量多到讓人眼花撩亂；示意圖。（路透）

網路人氣圖文作家「聞氫哥」，日前就在臉書粉絲專頁以「開群組」為主題，分享搞笑漫畫，引發網友強烈共鳴。他在漫畫中畫出一位正在滑手機的皇帝，並搭配文字寫道：「一份爛工作開了二、三十個群組，搞得我好像是皇帝在管理後宮一樣。」貼近現實的描繪，讓無數網友笑中帶淚。

貼文一出，引來許多留言，大批網友表示，「好能體會～離職那天退20多個群好開心」、「都是固定那幾個在放屁，其他的不是拍馬屁就是跟著聞屁香～～」、「還要強迫每個人回『收到』」、「然後這些群組裡面常常有一半的人是重複」，反應相當熱烈。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中