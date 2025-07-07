上班群組加不完！聞氫哥嘲諷「皇帝管後宮」 網友共鳴：不是拍馬屁就是聞屁香

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕每次打開Line想傳訊息，得先滑過一長串的工作群組，相信不少人都經歷過，面對一堆群組，對有選擇障礙與密集恐懼症的人來說，根本就是酷刑（誤），更慘的是，以為「結束了，就這麼多」的時候，公司同仁又開新群組，地獄是沒有底的，不只18層啊，各位！

上班族常常被迫加入群組，數量多到讓人眼花撩亂；示意圖。（路透）

網路人氣圖文作家「聞氫哥」，日前就在臉書粉絲專頁以「開群組」為主題，分享搞笑漫畫，引發網友強烈共鳴。他在漫畫中畫出一位正在滑手機的皇帝，並搭配文字寫道：「一份爛工作開了二、三十個群組，搞得我好像是皇帝在管理後宮一樣。」貼近現實的描繪，讓無數網友笑中帶淚。

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貼文一出，引來許多留言，大批網友表示，「好能體會～離職那天退20多個群好開心」、「都是固定那幾個在放屁，其他的不是拍馬屁就是跟著聞屁香～～」、「還要強迫每個人回『收到』」、「然後這些群組裡面常常有一半的人是重複」，反應相當熱烈。

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