于朦朧「被墜樓」前淒厲哭喊片瘋傳 生前直播突脫口詭異訊息......

中國男星于朦朧日前過世，外界質疑死因不單純。（圖翻攝自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕因電視劇《三生三世十里桃花》走紅兩岸三地的37歲中國男星于朦朧，本月11日驚傳墜樓身亡，起初官方通報稱是「飲酒意外」，但隨著多方爆料湧出，外界都質疑其死因不單純，陰謀論四起，甚至牽涉中國娛樂圈和中共高層權貴。近日數段于朦朧事發當晚疑似被拋下樓前的淒厲哭喊影片在網上瘋傳，讓不少人聽了直呼心痛；此外，于朦朧生前疑似向外界求救、釋出有人要對他不利等訊息的直播片段也被翻出，掀起熱議。

在微博擁有超過2千萬粉絲的于朦朧日前突傳過世，讓大批粉絲感到錯愕，這幾天有不少知情人士在網上爆料，直言于朦朧的死並不是單純喝醉酒不慎墜樓這麼簡單。目前大部分爆料都指向11日當晚于朦朧出席的聚會，與會者包括于朦朧經紀人、據稱是中共中央書記處書記蔡奇私生子（孫）的電影製作人辛奇、導演程青松、製片方勵、編劇極光光、演員高泰宇和宋伊人、歌手焦邁奇等人，外界認為于朦朧之死與這些人脫不了關係。

有人稱是中國娛樂圈有男同大老看上于朦朧想「潛規則」沒得逞，惱羞找人把他從高處丟下去；還有人稱于朦朧握有中共正要涉及洗錢的關鍵證據，並把資料藏在隨身碟，結果惹禍上身，死前于朦朧一急直接將隨身碟吞下肚，慘遭他人「剖肚取物」，之後扔下樓，網傳畫面還能看到于朦朧吊掛在窗邊時，肚子的地方疑似纏著繃帶。目前這些爆料都無法得到證實，因為中國警方已定調排除他殺，但外界都不能接受，紛紛挺身要求真相。

隨著輿論延燒，數段于朦朧事發當晚疑似被拋下樓前的影片近日在網上瘋傳，相關影片雖然夜色昏暗，但可以聽到于朦朧哭喊「我從小到大守著規矩，我從25歲就受盡你們威脅……」，聲音相當淒厲，讓大批網友直呼心疼且哀痛。還有中國網友翻出于朦朧生前與粉絲互動的直播影片，其中一個片段是于朦朧突然脫口說出「今天天氣不太好，天上烏雲密佈的，要記得帶傘出門哦。我最近學會變魔術，死亡也可以很藝術」這段前言不對後語的話，如今他「被墜樓」的消息傳出，回頭看這段訊息竟可以發現是暗藏「今天要我死」的藏頭詩，引發熱烈討論。

#yumenglong于朦胧 #于朦胧 ♬ 原声 - 娟姐味觉手帐 @fuku02100 yumenglong，他得有多绝望，求求你们散播出去，帮他讨回公道！我们需要真相，这么温柔善良的孩子不应该遭受这些不公平的对待 Please hear Yumenglong's story! The pain and despair he must have endured... We urgently need to spread this and demand justice for him. The truth must come out. Someone so gentle and kind never deserved to be treated so unjustly. #yumenglong

