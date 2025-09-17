晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

DR. WU現場狂撩朴信惠 阿Ken狂虧：想得太遠了

朴信惠 Beauty Park記者會（記者潘少棠攝）朴信惠 Beauty Park記者會（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕朴信惠今（17）在台出席代言記者會，品牌創辦人DR. WU現身和女神對談，朴信惠誇DR. WU本人皮膚很好，讓他受寵若驚，接著說，「那看來能和朴信惠一起拍攝新作品喔」，主持人阿Ken猛虧他「想得太遠了」逗樂全場。

DR. WU見到朴信惠「女神降臨」，表示是她粉絲，「看她《繼承者們》當時應該只有16歲，現在看起來也是16歲」，阿Ken虧DR. WU很會撩，笑稱「不要搶我主持人風頭。」

朴信惠 Beauty Park記者會（記者潘少棠攝）朴信惠 Beauty Park記者會（記者潘少棠攝）

除了日常保養，朴信惠提到「內在保養方式」秘訣就是常跟家人待在一起，覺得非常幸福，「（和家人）相處期間，讓整個人有幸福感，由於這樣的因素，身體健康變得更好。」另外鼓勵大家常保笑容，讓肌膚和氣色變得更佳。

聊到這次新產品膠原蛋白，朴信惠大讚「真的好吃，沒有油膩感」，DR. WU異想天開打趣說「未來可能也有膠原蛋白的小籠包」，讓朴信惠忍不住笑說： 「如果真的有，我想應該會風靡全世界。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中