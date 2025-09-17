DR. WU現場狂撩朴信惠 阿Ken狂虧：想得太遠了

朴信惠 Beauty Park記者會（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕朴信惠今（17）在台出席代言記者會，品牌創辦人DR. WU現身和女神對談，朴信惠誇DR. WU本人皮膚很好，讓他受寵若驚，接著說，「那看來能和朴信惠一起拍攝新作品喔」，主持人阿Ken猛虧他「想得太遠了」逗樂全場。

DR. WU見到朴信惠「女神降臨」，表示是她粉絲，「看她《繼承者們》當時應該只有16歲，現在看起來也是16歲」，阿Ken虧DR. WU很會撩，笑稱「不要搶我主持人風頭。」

朴信惠 Beauty Park記者會（記者潘少棠攝）

除了日常保養，朴信惠提到「內在保養方式」秘訣就是常跟家人待在一起，覺得非常幸福，「（和家人）相處期間，讓整個人有幸福感，由於這樣的因素，身體健康變得更好。」另外鼓勵大家常保笑容，讓肌膚和氣色變得更佳。

聊到這次新產品膠原蛋白，朴信惠大讚「真的好吃，沒有油膩感」，DR. WU異想天開打趣說「未來可能也有膠原蛋白的小籠包」，讓朴信惠忍不住笑說： 「如果真的有，我想應該會風靡全世界。」

