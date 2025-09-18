于朦朧身亡傳言四起！中共紅三代涉案、女皮條客全被掀出

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國「古裝男神」于朦朧11日墜樓離世，母親雖發聲明表示兒子是「飲酒後不慎墜樓」，並呼籲外界不要過度揣測，但事件仍引發強烈質疑。由於警方很快定調為「自殺」結案，反而讓輿論更加延燒，中國與香港娛樂圈也陷入詭異沉默。

中國男星于朦朧有「古裝劇男神」稱號，日前墜樓身亡。（翻攝自微博）

網路社群至今不斷流出多段影片與文字爆料，矛頭甚至指向政壇重量級人物，包括中共高層蔡奇與全國人大委員長趙樂際。有網友直言「只有這兩位大佬才有這種能量」，認為官方說法與民間推論形成強烈對比。

請繼續往下閱讀...

同時，導演辛奇也被捲入傳言，網路聲稱他是「紅三代」，與蔡奇有血緣關係，且事發後關於他的訊息在網上大量被刪除，相關帳號評論區更連夜關閉。部分網友懷疑現場照片與其特徵吻合，質疑他可能「出現在案發地點」。

女演員宋伊人亦遭點名，有爆料稱她13歲時便與影評人程青松相識，甚至「疑似誘局」于朦朧赴宴，但此說法完全未獲佐證。製片人方勵也未能置身事外，傳言指他是蔡奇表哥，並「當晚曾現身案發地點，之後急赴重慶撇清嫌疑」，不過同樣缺乏官方與公開資料支持。

目前各種傳言版本持續增加，包括「遭灌酒強暴」、「涉案導演與高層子女相關」、「全網刪文」等，許多網友認為，官方的沉默與輿論的安靜，更讓這起事件細思極恐。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法