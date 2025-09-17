晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陶晶瑩李李仁副業慘賠！合夥人再告求償563萬「判決結果出爐」

〔記者邱奕欽／台北報導〕李李仁、陶晶瑩夫妻跨足餐飲副業合夥創立麻辣零食品牌「辣杯杯」，卻因經營糾紛慘遭滑鐵盧，新北地院判決他們與合夥公司須賠315萬元，品牌隨即結束營運。近日合夥人再度提告，要求連帶賠償市價損失563萬元，不過台北地院認定損害已在前案獲得填補，因此判合夥人敗訴，全案仍可上訴。

陶晶瑩去年曾直播哽咽回應和副業合夥人鬧翻風波。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）陶晶瑩去年曾直播哽咽回應和副業合夥人鬧翻風波。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

陶晶瑩、李李仁於2021年與吉品養生公司負責人白佩玉、總經理劉吉仁合夥，創立辣杯杯公司，推出「麻辣啾啾啾」、「麻辣喀啦喀」、「麻辣斯哈斯」三款零食產品。劉吉仁擔任首任董事長，陶晶瑩則任董事兼執行長，李李仁則是監察人。當時李李仁還開心受訪，直言「本來是一件很浪漫的事」。

但合作僅維持一年，2022年5月雙方爆發爭議。陶晶瑩認為劉吉仁隱瞞實際供貨商為吉品公司，且採購價格過高，決定要求劉退股並改選董事長為藍均齊，同時拒付兩筆共5.9萬包商品的貨款。這些麻辣零食多數已售出或贈送，剩餘庫存亦過期。2023年吉品公司入稟新北地院，最終獲判315萬餘元。

然而吉品不服，另案再告辣杯杯與陶晶瑩，要求連帶賠償563萬餘元。不過台北地院審理認為相關損失已在前案判決獲得填補，因此駁回吉品請求，全案仍可上訴。陶晶瑩、李李仁的副業夢雖以虧損收場，卻也讓外界看見藝人跨足餐飲產業的風險與挑戰。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中