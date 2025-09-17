陶晶瑩李李仁副業慘賠！合夥人再告求償563萬「判決結果出爐」

〔記者邱奕欽／台北報導〕李李仁、陶晶瑩夫妻跨足餐飲副業合夥創立麻辣零食品牌「辣杯杯」，卻因經營糾紛慘遭滑鐵盧，新北地院判決他們與合夥公司須賠315萬元，品牌隨即結束營運。近日合夥人再度提告，要求連帶賠償市價損失563萬元，不過台北地院認定損害已在前案獲得填補，因此判合夥人敗訴，全案仍可上訴。

陶晶瑩去年曾直播哽咽回應和副業合夥人鬧翻風波。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

陶晶瑩、李李仁於2021年與吉品養生公司負責人白佩玉、總經理劉吉仁合夥，創立辣杯杯公司，推出「麻辣啾啾啾」、「麻辣喀啦喀」、「麻辣斯哈斯」三款零食產品。劉吉仁擔任首任董事長，陶晶瑩則任董事兼執行長，李李仁則是監察人。當時李李仁還開心受訪，直言「本來是一件很浪漫的事」。

但合作僅維持一年，2022年5月雙方爆發爭議。陶晶瑩認為劉吉仁隱瞞實際供貨商為吉品公司，且採購價格過高，決定要求劉退股並改選董事長為藍均齊，同時拒付兩筆共5.9萬包商品的貨款。這些麻辣零食多數已售出或贈送，剩餘庫存亦過期。2023年吉品公司入稟新北地院，最終獲判315萬餘元。

然而吉品不服，另案再告辣杯杯與陶晶瑩，要求連帶賠償563萬餘元。不過台北地院審理認為相關損失已在前案判決獲得填補，因此駁回吉品請求，全案仍可上訴。陶晶瑩、李李仁的副業夢雖以虧損收場，卻也讓外界看見藝人跨足餐飲產業的風險與挑戰。

