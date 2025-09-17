謝欣穎情斷王柏傑 壓垮最後一根稻草曝光

王柏傑（左）、謝欣穎4年情已逝。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝欣穎10日出席活動親口坦承與王柏傑分手，4年戀情正式告終，2人情斷主因也隨之曝光。

2人4年情斷，《鏡週刊》報導原本這段感情狀態就不穩定，加上男的愛喝兩杯、情緒起伏大，交友圈也複雜，據悉近期更與謝欣穎聚少離多，40歲的謝欣穎不想再花時間跟王柏傑磨感情，最終讓王柏傑成了被分手的那方，傳他也錯愕不已。

王柏傑與謝欣穎因合作影集《華燈初上》擦出愛火，2021年大方認愛，2人經常公開放閃，去年底傳出姐弟戀告吹，日前出席腕錶活動，謝欣穎承認4年情已逝。

王柏傑月底將迎36歲生日，謝欣穎當天在活動上被問是否會提前準備禮物？她竟回：「我已經跟他沒有聯絡了。」媒體追問感情狀態，她也坦承與王柏傑分手，「對，大概1、2個月的事情了，沒事，我很好」，至於先前在社群分享的鑽戒照，她聳肩表示：「那也不代表什麼意思啊！」

