「上車舞」C位楓葉直播動怒！「皺眉掌摑」失控網買單：已融化

〔娛樂頻道／綜合報導〕因一票高顏值女生跳「上車舞」而風靡全網的中國抖音人氣女團「SK月亮湖217」瞬間竄紅至台灣，其中站C位的「楓葉」不僅擁有亮麗外表與修長美腿，她獨特的嗓音更吸引不少網友朝聖關注，直呼：「直播看上癮」、「被硬控了一小時」。沒想到在17日直播時，楓葉竟突動怒，瞬間變臉生氣，做出掌摑的動作。

中國抖音女團C位「楓葉」在台灣迅速竄紅，沒想到17日直播圖動怒，擺出掌摑的動作。（翻攝自抖音）

事實上，是因為當天直播時，楓葉跳完一段舞蹈後，粉絲直敲碗想看她跳來財舞，沒想到一旁的主持人卻故意將音樂播跳針，讓楓葉無法跟上節奏，在知道是主持人惡搞後，原本臉上掛著甜美笑容的楓葉瞬間變臉，隨後靠近鏡頭皺眉頭並做出掌摑的動作，讓主持人連忙求饒：「好好好，不玩了」，而她也立刻燦笑，氣氛從凝結瞬間回到原本輕鬆的節奏，也讓網友直呼「已融化」。

然而前段時間，楓葉在一場直播中發生小插曲，在跳「發牌舞」時因隔壁團員舉手，不慎使楓葉的濾鏡失效，導致真面目曝光，這一幕也引發網友討論，表示落差明顯，但也有粉絲力挺：「就算沒特效還是很正」。



