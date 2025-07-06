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Tinder最夯配對男終於脫單 身分竟是英國超級男模

英國男模史蒂芬．皮耶．湯姆林在交友軟體Tinder上獲得超過4.8萬次配對，被封為「Mr. Tinder」。（翻攝自X）英國男模史蒂芬．皮耶．湯姆林在交友軟體Tinder上獲得超過4.8萬次配對，被封為「Mr. Tinder」。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國男模史蒂芬．皮耶．湯姆林（Stefan-Pierre Tomlin）經常現身在各大時尚秀，也會上節目，不過他還有另一個身分，就是「Tinder最夯配對男」。他在交友軟體Tinder上獲得超過4.8萬次配對，是該交友軟體上最受歡迎的男人，不過他在交友軟體上並未遇到靈魂伴侶，真正的愛情竟然是在酒吧相遇。

湯姆林玩交友軟體9年，始終無法找到伴侶，他認為網路戀情給人一種虛假、無趣的感覺。（翻攝自X）湯姆林玩交友軟體9年，始終無法找到伴侶，他認為網路戀情給人一種虛假、無趣的感覺。（翻攝自X）

湯姆林玩交友軟體9年，始終無法找到伴侶，他認為網路戀情給人一種虛假、無趣的感覺，真正的愛還是必須落實在現實生活中。英國媒體曾經報導過他的「戰史」，湯姆林從2015年開始使用Tinder，每天平均獲得40次配對，巔峰時期更創造單一帳號14600個「喜歡」，累積超過48000次成功配對，2017年Tinder官方直接封他「Mr. Tinder」。

湯姆林（左）在現實生活中找到大他9歲的真命天女薇琪。（翻攝自X）湯姆林（左）在現實生活中找到大他9歲的真命天女薇琪。（翻攝自X）

2024年10月湯姆林在倫敦蘇活區的酒吧與朋友聚會時，遇見比他年長9歲的薇琪．巴茲福特（Vicky Batsford），兩人僅在擦肩而過的瞬間就擦出火花，起初兩人簡短寒暄，沒想到一眼萬年，兩人就認定對方是自己的另一半。

湯姆林認為薇琪看起來自然又有趣，正是他長期尋找的感覺，他形容：「薇琪非常謙遜，也能看穿我網路上浮華形象，她就是那個能與我共度人生的真命天女」。

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