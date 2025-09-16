《三生三世》于朦朧墜樓過世5天 媽媽終於發聲爆「真正死因」

中國男星于朦朧墜樓身亡，引起演藝圈震撼。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》走紅，更獲得「古裝劇男神」美稱，演藝事業蒸蒸日上，11日卻在北京一社區墜樓身亡，工作室亦證實噩耗，然而網友認為他死因不單純，還點名生前他出席的飯局6名圈內人有問題，其中2人已經出面澄清報。而在今天，也就是他過世後第5天之後，于朦朧的媽媽發出聲明，解釋兒子死因，強調是「飲酒意外」。

于朦朧的媽媽今晚發出聲明，表示近日經歷了巨大的悲痛，「愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。」她指出北京公安已經調查情況，向她進行了通報，且兒子後事已處理完，「我希望大家理性看待這一意外事件，不再進行猜測。我也希望早日回歸平靜的生活，懷著對朦朧的思念，努力過好每一天。相信這也是朦朧的心願。」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

