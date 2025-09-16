晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《三生三世》于朦朧墜樓過世5天 媽媽終於發聲爆「真正死因」

中國男星于朦朧墜樓身亡，引起演藝圈震撼。（翻攝自微博）中國男星于朦朧墜樓身亡，引起演藝圈震撼。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》走紅，更獲得「古裝劇男神」美稱，演藝事業蒸蒸日上，11日卻在北京一社區墜樓身亡，工作室亦證實噩耗，然而網友認為他死因不單純，還點名生前他出席的飯局6名圈內人有問題，其中2人已經出面澄清報。而在今天，也就是他過世後第5天之後，于朦朧的媽媽發出聲明，解釋兒子死因，強調是「飲酒意外」。

于朦朧的媽媽今晚發出聲明，表示近日經歷了巨大的悲痛，「愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。」她指出北京公安已經調查情況，向她進行了通報，且兒子後事已處理完，「我希望大家理性看待這一意外事件，不再進行猜測。我也希望早日回歸平靜的生活，懷著對朦朧的思念，努力過好每一天。相信這也是朦朧的心願。」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中