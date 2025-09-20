《大尾鱸鰻》男星陳光前驚傳身亡 陳屍住處「警消破門已明顯死亡」

資深八點檔演員陳光前20日被人發現身亡。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《大尾鱸鰻》男星陳光前陳屍家中，北市萬華區和平西路三段今（20日）上午傳出憾事，警消獲報趕抵現場時，發現一名年約54歲男子陳屍家中，已明顯死亡。據了解，該男子身分確認為資深八點檔演員陳光前，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

陳光前過往曾被民眾目睹在忠孝橋有輕生舉動，所幸當時即時獲救，送醫後無大礙。他曾參演電影《大尾鱸鰻》，並多次因佛牌買賣與藝人私德爭議登上新聞版面，其中因直播痛批藝人陳冠霖，上酒店不付錢遭判刑4個月並須賠償50萬元，另因辱罵佛牌業者則判賠2萬元。

消息一出，讓不少熟悉八點檔的觀眾感到震驚與不捨。陳光前生前個性直率，爭議不斷，如今卻傳出身亡，粉絲與網友紛紛留言哀悼，盼相關單位盡快釐清事發原因，給外界一個交代。

