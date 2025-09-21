晴時多雲

娛樂 最新消息

華視資深主播涉性騷 公司緊急下令「全面停播封聲」

華視傳出男主播性騷女同事案件。（資料照）華視傳出男主播性騷女同事案件。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕華視近期捲入性騷爭議，昨傳出台語男主播性騷女同事。而今傳出公司已有新動作，已下令該名男主播全面停播，不僅不能上鏡，也不得再讓其聲音出現在頻道上，包含台語新聞與任何小單元的配音，全部禁用，等同全面封殺。

據悉，該名資深且已婚的男主播，過去5年持續傳送逾矩訊息給一名同樣已婚的女員工，讓對方不堪其擾，最終投訴至勞工局。男主播得知此事時，妻子就在身邊，他僅表示「讓對方主觀感受不好，該道歉」，但強調無冒犯之意，並承諾配合公司調查。勞工局則預計下週將行文至華視性平會，要求徹查此案。

華視隨後發聲明表示，將積極調查並依法嚴懲，如查證屬實絕不寬貸，同時會確保當事人權益與心理安全。公司重申對職場性騷零容忍，並持續強化性平教育，確保安全的工作環境。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

