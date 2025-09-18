直播出意外！「上車舞」楓葉姐姐濾鏡破功 真實樣貌流出

「SK月亮湖217」靠著洗腦的「上車歌」及互動舞蹈，在台灣網路爆紅。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國抖音女團 「SK月亮湖217」 靠著一首洗腦的「上車歌」及互動舞蹈，在台灣網路爆紅，其中最受關注的，是站在C位的「楓葉姐姐」，近來在團體播出時，濾鏡突然消失，她的「無特效真面目」意外曝光，引起網友討論。

楓葉姊姊是「SK月亮湖217」C位。（翻攝自Instagram）

「楓葉姐姐」靠著甜美的臉蛋、修長美腿和親切互動圈粉無數，不少「大哥」級粉絲都砸重金支持，甚至有人一度懷疑她是不是「AI虛擬人」。不過最近她在團播時，卻發生了小插曲，在一場「發牌舞」的直播裡，一旁的女孩舉手時，濾鏡突然失效，「無特效真面目」瞬間引爆網路討論，有人形容是「特效魔法消失的瞬間」，直呼落差明顯。

楓葉姊姊在團播時，濾鏡突然消失，「無特效真面目」意外曝光。（翻攝自網路）

但也有粉絲力挺，認為楓葉姐姐就算沒特效還是很正，還有人反酸：「濾鏡特效誰不會開？為什麼一定要用最苛刻的角度看女生？」雖然楓葉姐姐的真實樣貌被熱議，但她依舊憑藉舞台表現和洗腦互動成功圈粉。網友也笑說，不管有沒有濾鏡，這股「魔性吸引力」已經讓人上車上到停不下來了。

