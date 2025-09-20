晴時多雲

娛樂 最新消息

全智賢《暴風圈》涉辱華遭中國抵制 韓網怒轟：盜版仔閉嘴

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由全智賢、姜棟元所主演的《暴風圈》近期熱播中，黃金組合加上緊湊劇情，本該是口碑與收視雙贏之作，卻因第4集的一句台詞引發中國網友的抵制。劇中全智賢飾演的角色用質疑的語氣說：「為什麼中國會偏好戰爭？」再加上大連場景被呈現得骯髒雜亂，立刻被部分中粉扣上「辱華」的帽子，並喊話要求強化限韓令。

全智賢因《暴風圈》劇中台詞而惹怒中國網友。（翻攝自Disney+ IG）

然而「辱華爭議一出讓韓網瞬間炸鍋，韓國網友怒斥中國根本沒有資格批評，因為《暴風圈》是由Disney+獨家播出，中國並無合法管道可觀看。對此，網路上也充斥著「盜版仔閉嘴」的留言，直指中國觀眾一邊偷看，一邊挑毛病，行為自相矛盾。

同時，也讓韓國輿論再度聚焦「辱華」標籤的濫用。部分評論指出，中國觀眾對任何涉及自身的負面描述都格外敏感，即便只是劇情需要或角色台詞，也會被放大解讀為政治攻擊。這樣的現象，被韓網嘲諷為「動不動就辱華」，甚至戲稱中國觀眾看劇不是追劇，而是專門抓「與中國相關」的細節。

隨著話題持續延燒，《暴風圈》反倒在全球各地獲得更多關注。韓網與國際粉絲普遍認為，中國的過度反應反而替作品製造了免費宣傳。有人更直言：「如果不是中粉吵起來，很多人還不知道這部戲。」儘管中國抵制聲浪不斷，但從收視數據來看，《暴風圈》依舊穩居冠軍位置，形成兩極化的戲劇現象。

