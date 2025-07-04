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娛樂 最新消息

型男主播下台一鞠躬 宣布轉行當YouTuber

曾經擔任2023年國慶大典主持人、華視黃金時段主播的林旼叡揮別主播台。（翻攝自臉書）曾經擔任2023年國慶大典主持人、華視黃金時段主播的林旼叡揮別主播台。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經擔任2023年國慶大典主持人、華視黃金時段主播的林旼叡，近日揮別主播台，宣布自己未來會把工作重心放在經營旅遊YouTube頻道

林旼叡非常喜歡和大家分享旅遊心得。（翻攝自臉書）林旼叡非常喜歡和大家分享旅遊心得。（翻攝自臉書）

沒有播報新聞的日子裡，林旼叡本來就是個喜歡分享旅遊經驗、保養心得還有日常生活，人氣頗旺的他，曾被粉絲封為「零死角男神」，更曾經在熱門劇《我們與惡的距離2》當中客串一角，雖然台詞只有一句，但很多人都認出他的聲音。

林旼叡覺得白天播新聞、晚上修片、休假出國拍攝，實在是太累了。（翻攝自臉書）林旼叡覺得白天播新聞、晚上修片、休假出國拍攝，實在是太累了。（翻攝自臉書）

林旼叡7月2日正式宣布離開新聞台，他說：「有件事該跟大家報告…我離開新聞台了！」本來他想之前出國拍攝一次10幾天，大家應該也習慣了，沒想到才離開第一天，因為有電視台的同事標註他與道別，就被觀眾發現，還有許多人問他：怎麼都沒播新聞？

林旼叡將以YouTuber身分與大家再見。（翻攝自臉書）林旼叡將以YouTuber身分與大家再見。（翻攝自臉書）

林旼叡表示，「新聞台從記者到主播，一直都是我夢寐以求的工作，一直以來都用最大的努力衝刺，離開當然是掙扎不捨的。」他接著說：「過去一年，因為創立了旅遊頻道，愈來愈多人，透過那些內容和資訊認識我。白天播新聞、晚上修片、休假出國拍攝，實在是太累了～～」所以他才決定讓自己放慢步伐，放下新聞工作，休息一下，當然更希望大家能夠追蹤他的YouTube頻道

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