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娛樂 最新消息

李素泳、朴恩惠進軍職排應援！老闆Judy祭「禁愛令」用一招擋追求者

李素泳、朴恩惠、Judy、台北伊斯特職業排球隊TOKKI CUTIE啦啦隊徵選啟動記者會（記者王文麟攝）李素泳、朴恩惠、Judy、台北伊斯特職業排球隊TOKKI CUTIE啦啦隊徵選啟動記者會（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕排球職業球隊臺北伊斯特職業排球隊今（4）日舉辦記者會，宣布攜手韓籍人氣 YouTuber Judy 創立的 OM Just Cheerleader 跨界合作，正式成立全新啦啦隊品牌「Tokki Cutie」。記者會由 Judy 領軍登場，帶著旗下兩位韓籍啦啦隊成員李素泳、朴恩惠再度同台亮相，展現十足團隊默契與舞台氣勢。Judy 表示：「這次我們是帶著責任來的，希望用我們熟悉的韓式舞台能量，跟台灣的排球迷一起打造屬於這裡的應援風格。接下來的主場場次，我們都會在場上，陪著大家一起熱血到底。」

韓籍的李素泳、朴恩惠目前來台發展4個月，被問到老闆Judy私下會很嚴厲？一旁的Judy隨即使眼色要他們好好答。李素泳笑回能一起共事很開心，雖然拍攝時常無情吐槽老闆，但私下還是對Judy很有禮貌的；朴恩惠則說在Judy身上學到很多，李素泳也表示為了不讓老闆失望會認真學習，「Judy對我們很用心，只能用認真努力來回報老闆」。

至於Judy是否有對兩位女孩祭出禁愛令？Judy表示「這是她們的自由」，不過話說出口隨即陷入沈思，突然改口下達禁愛令，也不行跟排球球員交往，朴恩惠則配合表示，若有人追求，會回對方：「我有很多老公」相當幽默。不過李素泳、朴恩惠目前效力於職籃台新戰神，現在加入職排應援可能檔期會重疊，經紀人透露目前還在協調當中，是否能續約還有待後續公布。

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