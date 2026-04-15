藝人閃兵案第四波起訴 阿達、廖人帥、唐振剛等15人起訴

藝人阿達。（資料照）

〔記者王定傳、陸運鋒／新北報導〕新北地檢署偵辦藝人閃兵案，今日再依妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌起訴15人，其中，包含閃兵集團首腦陳志明、藝人阿達（本名：昌璟翔）、前Circus成員廖人帥、前男團Energy成員唐振剛、藝人唐禹哲（本名：阮霆鈞）、邱昊奇（本名：邱孝尊）、李唯楓、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜等9名藝人，這些人因自首、積極配合偵查且深表悔悟，檢方請法院斟酌給予緩刑宣告。

藝人唐禹哲。（資料照）

這波被起訴名單為：陳志明、藝人阿達、前Circus成員廖人帥、前男團Energy成員唐振剛、藝人唐禹哲、邱昊奇、李唯楓、鄒翰昇（本名：鄒宗翰）、楊子鋒（本名：楊景涵）、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜，以及男子吳振薾、邱韋翰、榮士睿、廖建凱、魏世鈞；其中，阿達、廖人帥、邱昊奇、李唯楓等4人，是因陳大天及坤達（之前已被起訴）勸說而出面自首。

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前Circus成員廖人帥。（資料照）

檢警調查，這14名閃兵男子使用的手法與之前涉閃兵的藝人手法如出一轍，他們分別從2009年至2022年間，與陳志明合作，由陳嫌安排他們往醫院看診時，以憋氣影響血壓檢測，等取得24小時攜帶式血壓機後，由陳嫌頂替，以取得中度或重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法由陳嫌配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明。

前男團Energy成員唐振剛。（資料照）

檢方調查，阿達是在2011年與陳嫌合作閃兵，共給付10餘萬元；唐振剛是在2012年閃兵，給付15萬元報酬給陳嫌；廖人帥也是在2012年間閃兵成功，共給付20萬至25萬元；唐禹哲是在2013年閃兵，給付報酬20萬元；這14名閃兵男子給付陳嫌的報酬10萬元至30萬元不等，陳嫌總計獲得不法利益逾270萬元。

檢方認為，兵役制度是維繋社會安定與確保國家安全的基石，逃避兵役行為，不僅違法，亦嚴重破壞兵役制度的公平性與公信力，動搖國民對制度的信賴，進而影響社會秩序與國家安全，不容等閒視之，其中，陳嫌行徑已嚴重破壞我國兵役徵集制度的公平性，危害社會安定與國防安全，使為數眾多役男規避服兵役義務，並以此為業，牟取鉅額報酬，犯罪情節重大，建請量處5年以上之刑。

役男部分，檢方認為，他們所為損及國家徵兵制度公平性，然案發後未經查獲即主動自首，詳實供述犯行，並積極配合偵查，悔悟之意甚深；又自首乃法律所鼓勵行為，對案件偵辦及釐清整體犯罪脈絡助益甚大，故建請斟酌給予緩刑宣告。

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