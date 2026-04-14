周映君之女翊樺曝「穀雨引財入命」！3生肖迎黃金求財期、3生肖遇貴人帶財

千萬別錯過「引財種子期」！伴隨穀雨節氣將至，12生肖的氣運也出現劇烈變化。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著4/20穀雨節氣即將到來，也是播種「財氣種子」的最佳時機。曾在節目中精準預言柯文哲「66歲走入空亡運17年」的命理專家周映君，女兒翊樺老師也是鐵版神算專家。翊樺老師從五行生剋和節氣進行分析表示，本週能量變動劇烈，有人苦盡甘來，也有人需謹慎守成，水氣、土氣、火氣對不同生肖各造成不同影響，懂得善用五行能量穩住火年財庫，就能讓財富如百穀豐收般結實纍纍！

另外，翊樺老師也提供簡單的「五穀入庫」開運法：

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．準備工具：一個紅包袋、五色穀物（綠豆、紅豆、黃豆、白米、黑豆／黑米）。

．象徵意義：五色穀物代表五行俱全，充滿生機。

．擺放位置：將裝有五穀的紅包袋放入家中「玄關入口」處的「抽屜」裡。玄關代表「氣口」，抽屜則代表「私庫」，喻意將財氣導入私庫。

．開運作用： 在火年穩住財庫，讓財富像穀物一樣默默生長。

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【蛇．雞．牛】苦盡甘來．大獲全勝

．好運指數：★★★★★

．運勢重點：生肖屬牛的朋友本週最旺，終於走出壓抑期，這個禮拜土氣充沛，很適合求財。若從事創業或業務開發相關工作，正式迎來黃金時期，很適合推出新品、開發新客群或打廣告，成功率極高。

【豬．兔．羊】貴人扶持．順風順水

．好運指數：★★★★

．運勢重點：屬豬的朋友工作運極佳，本週逢壬辰月水氣較旺，身邊會出現實力派的長輩提點，財務上有驚無險，甚至會有小筆意外之財或獎金進帳。

【虎．馬．狗】蓄勢待發．注意身心

．好運指數：★★★

．運勢重點：屬狗的朋友本月適逢「辰戌相沖」，能量波動大，易有離職或轉職衝動。建議保持冷靜，凡事先觀察再說，切勿因一時意氣做出重大決定。

【猴．鼠．龍】沈潛自律．避開衝突

．好運指數：★★

．整體運勢：壬辰月與生肖龍形成「自刑」，容易鑽牛角尖、自我內耗，職場上則不宜強出頭。本週宜注意呼吸道、皮膚健康與過敏問題。

【4/13~4/19．12生肖強運王】

◆錢財最旺：牛（正財運佳）

◆事業最強：豬（名利雙收）

◆桃花最紅：蛇（社交熱絡）

【鐵版神算 翊樺老師】

．專長：鐵版神數、問事卜卦、八字、道法開符

．經歷：「命運好好玩節目」專職命理老師、中國命運協會常務監事、森學院文化事業專任講師、昇右國際貿易有限公司顧問、達峰國際企業有限公司顧問、香港廣合發貿易公司顧問

☆命理說法僅供參考☆

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