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娛樂 音樂

女團成軍剛滿一年不藏了！認「超級玻璃心」粉絲也哭爛

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣女團「幽靈水晶」昨（29日）迎來成團滿一週年，成員書蘊、子瑄、芝婷、子秦、蔡菜、昀靚以《Freaky Girl 》、《幽靈優》組曲在粉絲互動平台 hidol 獨家主辦的成團一週年見面會驚喜登場，留言區被灌爆，粉絲寫下「今天快哭爛」等，見證這段從節目養成、成團出道，到如今站上舞台的青春陪伴旅程。

幽靈水晶成團一週年。（hidol提供）幽靈水晶成團一週年。（hidol提供）

成軍滿一年，幽靈水晶已在hidol平台上和粉絲共同創造出約10萬次互動紀錄。女孩們回顧自己的成長與蛻變，芝婷坦言自己原本是超級玻璃心，但現在已能更勇敢面對挑戰：「我以前很愛哭，但現在很多時候不會第一時間哭了，因為團員們給我很多力量，讓我有勇氣撐下去。」

隊長書蘊也分享：「我變得更有自信了，因為大家的陪伴跟鼓勵，讓我相信自己值得被喜歡，也更敢表達自己了。」而最活潑的忙內昀靚則笑說：「我從最吵國中生，升級成最吵高中生，我一直都很樂觀，希望可以把我的快樂帶給大家。」

幽靈水晶成團一週年。（hidol提供）幽靈水晶成團一週年。（hidol提供）

為了寵粉到底，hidol特別設計多個限定環節，像是結合 APP 功能投票許願後在活動現場實現願望，而讓粉絲們驚喜期待的「夢想成真心願箱」與「成團週年慶祝儀式」掀起一波波活動高潮，提到這一年中是否有懷疑自己的時刻？子秦說：「其實有幾次很迷惘很累的時候，我會想，我真的做得到嗎？但我發現自己其實每次都還是撐過來了。」子瑄感性分享：「我們團員真的很會哄人，有次我情緒低落，她們居然圍著我唱跳我最愛偶像的歌，那瞬間真的超幸福。」

幽靈水晶成團一週年。（hidol提供）幽靈水晶成團一週年。（hidol提供）

蔡菜則大爆料：「我們有自己的『療癒儀式』，像是圍著某個成員跳她愛的團體的歌，跳到一邊哭一邊笑，最後抱在一起超感動。」活動尾聲，六位成員帶來安可曲《就走到這Q_Q》大合唱，對於第二年的目標，幽靈水晶表示希望能推出更多作品、舉辦更多見面會，最想完成的夢想就是開專場演唱會，和大家一起再創新回憶。

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