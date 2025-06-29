小S神隱4個月走出喪姊之痛 現身愛女Lily畫展

沉潛4個月，小S公開現身。（翻攝自Lilyhsuuuu IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故「大S」徐熙媛2月初在東京驟逝後，她胞妹「小S」徐熙娣因深陷喪姊之痛全面停工幾近神隱，近日傳她現身南韓身形暴瘦憔悴，事後證實為舊照。

據了解，昨（28）日小S沉潛4個多月，與老公許雅鈞低調現身二女兒「Lily」許韶恩創作展「Prey of Prey」，據到現場賓客描述，小S似已走出大S驟逝陰霾，也不若之前被爆身形暴瘦憔悴，只見她臉頰略顯圓潤，賓客好友們都鬆了一口氣，也一一上前向她握手寒暄致意。

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「Lily」許韶恩創作展日前在台北市內湖舉辦，星光耀眼。（翻攝自Lilyhsuuuu IG）

「Lily」許韶恩創作展昨午在台北市內湖舉辦，不少圈內都到場力挺，包括黑人、「范范」范瑋琪、蔡康永、賈靜雯、陶晶瑩等人，星光耀眼。

已故大S不幸因流感併發肺炎在今年2月病逝，家屬面對突如其來噩耗悲痛欲絕，小S暫別演藝圈逾4個月，至今未宣布回歸主持，日前更被中國網友爆料稱低調現身南韓，並附上她身形暴瘦、衣服撐不起來照片。

該篇貼文在微博曝光不久被大量轉發，「小S韓國被偶遇狀態令人擔憂」、「小S狀態極差暴瘦到衣服撐不住」等關鍵字更衝上熱搜第一，但該爆料隨後出現大逆轉，有眼尖粉絲發現小S身形消瘦照片，是她數年前影片截圖，房子背景還是「黑人」陳建州的家，大批網友痛批爆料者「造假騙熱度」、「圖片亂湊還P圖真是噁心」。

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