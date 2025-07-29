晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《國際橋牌社》導演聞林右昌辭秘書長 獻遲來的感謝

林右昌為大罷免結果不如預期辭去民進黨秘書長一職。（翻攝自臉書）林右昌為大罷免結果不如預期辭去民進黨秘書長一職。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕大罷免結果不如預期，民進黨內檢討聲浪不斷，民進黨秘書長林右昌表示，民進黨身為執政黨責無旁貸，已向黨主席賴清德請辭。今（29）晚《國際橋牌社》導演汪怡昕在社群發文，向林右昌獻上遲來的感謝。

汪怡昕認為「有功不攬，有過要扛」是一個合格的政治工作者展現出的素養。林右昌俐落辭職在他看來是政治專業工作者的職業守則。他同時也透露一些與林右昌有關的故事，汪怡昕說，林右昌是他做歷史實境作品還是國際橋牌社過程當中，為數不多在沒有交情的狀況下，願意力挺與推薦的政治人物。

《國際橋牌社》導演汪怡昕不時關注時事話題。（資料照，記者胡舜翔攝）《國際橋牌社》導演汪怡昕不時關注時事話題。（資料照，記者胡舜翔攝）

從2017年以來，《台灣記憶ip》的作品都得到林右昌無條件的支持，汪怡昕曾問過幕僚原因，得到的答案是：「市長（林右昌時任基隆市市長）覺得做這些事很不容易，該支持」。汪怡昕也好奇有些政治人物認為他的史觀不正確，幕僚卻回答：「市長說，什麼是政治正確？最不正確的是，我們假裝什麼事都沒發生」，這句話深深打動汪怡昕。

林右昌對於汪怡昕的作品全力支持，但兩人其實僅見過一面，也無私下聯繫方式，汪怡昕甚至開玩笑「他見到我應該也不太認得我」。但在風向紊亂、沒有好處的時候，林右昌願意支持《國際橋牌社》，讓汪怡昕印象深刻。

汪怡昕認為「政治不會只有算計，還有一個人正常該有的樣子吧」，並特別對「林市長」喊話，獻上遲來的感謝。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中