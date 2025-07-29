《國際橋牌社》導演聞林右昌辭秘書長 獻遲來的感謝

林右昌為大罷免結果不如預期辭去民進黨秘書長一職。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕大罷免結果不如預期，民進黨內檢討聲浪不斷，民進黨秘書長林右昌表示，民進黨身為執政黨責無旁貸，已向黨主席賴清德請辭。今（29）晚《國際橋牌社》導演汪怡昕在社群發文，向林右昌獻上遲來的感謝。

汪怡昕認為「有功不攬，有過要扛」是一個合格的政治工作者展現出的素養。林右昌俐落辭職在他看來是政治專業工作者的職業守則。他同時也透露一些與林右昌有關的故事，汪怡昕說，林右昌是他做歷史實境作品還是國際橋牌社過程當中，為數不多在沒有交情的狀況下，願意力挺與推薦的政治人物。

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《國際橋牌社》導演汪怡昕不時關注時事話題。（資料照，記者胡舜翔攝）

從2017年以來，《台灣記憶ip》的作品都得到林右昌無條件的支持，汪怡昕曾問過幕僚原因，得到的答案是：「市長（林右昌時任基隆市市長）覺得做這些事很不容易，該支持」。汪怡昕也好奇有些政治人物認為他的史觀不正確，幕僚卻回答：「市長說，什麼是政治正確？最不正確的是，我們假裝什麼事都沒發生」，這句話深深打動汪怡昕。

林右昌對於汪怡昕的作品全力支持，但兩人其實僅見過一面，也無私下聯繫方式，汪怡昕甚至開玩笑「他見到我應該也不太認得我」。但在風向紊亂、沒有好處的時候，林右昌願意支持《國際橋牌社》，讓汪怡昕印象深刻。

汪怡昕認為「政治不會只有算計，還有一個人正常該有的樣子吧」，並特別對「林市長」喊話，獻上遲來的感謝。

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