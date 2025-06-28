李敏鎬《全知讀者視角》被封韓影救世主！製作人太焦慮：我要躁鬱症了

《全知讀者視角》由安孝燮（左）、李敏鎬領銜主演。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國電影《全知讀者視角》改編自超人氣網路小說與網路漫畫，由李敏鎬、安孝燮等人主演、《與神同行》金牌製作團隊打造。電影昨天（27日）公開「幕後製作訪談」，製作人元東淵坦言焦慮到快要躁鬱症了。

《全知讀者視角》由以《與神同行》系列製作人元東淵一手打造，由於他屢次打造票房鉅作，加上本片具備大場面、大動作、大特效與大卡司等強勢元素，各界也寄予厚望，認為本片有望成為「韓國票房救世主」，為近年低迷的影壇注入一劑強心針。

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《全知讀者視角》透過小說世界成真的世界觀，刻畫主角如何與夥伴完成重重任務，安孝燮（左起）、蔡秀彬、權恩成。（采昌提供）

不過各界的期盼也讓他笑稱：「每部電影上映前我都很焦慮，一天內的情緒起伏可以多達五萬次，幾乎快得躁鬱症了。」他對這部電影寄予厚望：「雖然從事電影製作30多年，但我從未拍過如此一部富有使命感與責任感的電影。我只是個商業電影製作者，基本願望就是不要讓投資人賠錢，現在卻變成整個韓國影壇都為我們這部電影加油。我非常理解電影工作者們的期望，只有票房好，戲院才能復甦，院線電影才能證明其健康發展，這讓我必須堅持到最後，因此感到莫大壓力。 」

對於將這部熱門作品改編成電影，契機來自2019年，元東淵當時還沉浸在《與神同行》票房告捷的喜悅當中，那時就有熟人向他推薦這部作品，並表示「這是網路小說界公認的傳奇IP。」當他閱讀後，也認為故事相當有趣：「當我第一次接觸到這部小說時，就立刻被這個故事深深吸引，覺得一定要將它影像化。這是一部描寫與夥伴共同生存的故事，我認為一定要讓大家在同一個空間裡共同觀賞並分享感受，因此決定將它電影化。」

導演金秉祐同樣被這個「主動參與型故事」的特性所吸引：「如果觀眾能在與角色們心境一致的狀態下觀賞，那就非常適合做成電影。」元東淵也補充：「剛開始接觸小說時，還沒有改編成網路漫畫的形式，對於世界觀、角色，還有作者想要傳遞的訊息，我們在沒有貶損原著的範圍內，將它改編為電影。我們向原著作者請教哪些角色和世界觀元素必須保留，即便需要進行電影化改編，我們仍堅持不改變其核心世界觀、哲學與訊息。原著作者也表示同意，並且在編劇階段就已共享劇本內容。」

《全知讀者視角》透過劇情強調「你從不孤單」寓意，期盼觀眾可以更加相信自己，申承浩（左起）、權恩成、安孝燮、蔡秀彬、NANA。（采昌提供）

他也表示：「本片蘊含許多寓意，我和導演著重想向全世界年輕觀眾傳遞希望：你是一個有意義、有價值的人，像你這樣的人也可以拯救世界，所以不要討厭自己，要支持自己，相信自己。我希望觀眾能以『原來韓國也有這樣的新嘗試啊』的心情，輕鬆享受兩小時的觀賞時間，在戲院裡開心歡笑，也就發揮出我們這部電影的巨大作用。」

導演金秉祐表示：「雖然這個故事很有趣，但要進行電影化，最讓我感到苦惱的是：如何將這些故事整合成一條統一且有連貫性的敘事線。」於是他以「打造具有完成度的單部電影」為目標，進而設計劇情。他相信要創造一個兼具普遍性與特殊性的角色，才能建構出奇幻世界觀：「如果把角色原有的技能或背景拿掉，那角色會變成怎樣的人呢？」他認為如果在危機情境中，賦予角色在沒有背景依靠下所能做出的選擇與劇情，那麼就能堆疊出更強烈的戲劇張力。因此，他讓故事圍繞在角色憑藉自身選擇與意志突破危機，同時保留奇幻世界觀的根基，營造出更貼近現實的緊張感。

對於觀眾熱烈討論的武器設定方面，導演則表示：「原著出現許多類似的武器圖像，因此在電影中為每個角色賦予能凸顯個性的武器」，這讓角色特性可以更直觀地呈現給觀眾，也讓觀眾在觀賞動作戲時，能感受到更豐富且更多樣化的武器設計。導演並補充：「雖然片名是《全知讀者視角》，但這位『讀者』其實從來不是孤單一人。」藉此強調作品核心。製作人元東淵則說：「透過電影，我們希望讓觀眾知道，即使處在不安與危機當中，也總會有人與你同行——也許他們就在你身邊。只要懷抱這樣的想法，就足以成為安慰。」傳遞出本片的真誠意義。

《全知讀者視角》即將在7月23日（週三）上映。

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