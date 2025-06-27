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《王冠》吉蓮安德森素顏上陣！角色原型從頭哭到尾

《鹽路上有你》角色本尊大讚吉蓮安德森的演出「展現高度力量」。（采昌提供）《鹽路上有你》角色本尊大讚吉蓮安德森的演出「展現高度力量」。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《鹽路上有你》找來英國女星吉蓮安德森（Gillian Anderson）主演，本身就是原著粉絲的她，不但親自尋找取得版權的方法，還毛遂自薦演出女主角，甚至素顏上陣。角色本尊在看完電影後大受感動，大讚吉蓮安德森：「非常有力量！」

《鹽路上有你》原著回憶錄曾榮獲《衛報》、《華爾街日報》等國際媒體盛讚，更在全球暢銷百萬冊，如今改編成最新電影，請來金球獎戲后吉蓮安德森領銜主演。本身就是原著粉絲的她，在劇組籌備期間，便開始尋找取得版權的管道，渴望有機會將本書給影像化，她對此表示：「當我讀完這本書後，幾個星期都無法從腦海中抹去，它改變了我對無家可歸者的看法，也讓我深刻體會到，我們任何人，在任何時刻，都可能變得一無所有。」

後續當她與劇組聯繫時，更自薦希望能演出主角「蕊娜」。導演瑪麗安妮艾略特（Marianne Elliott）對此分享：「我知道這個角色對她意義重大，並對她的個人層面有某種共鳴，因此我跟她談了我希望呈現本作的方式，以及對角色的想法，而她也非常願意投入其中！」

《鹽路上有你》吉蓮安德森毫無保留演出，並對可以演繹不同形式人性感到榮耀。（采昌提供）《鹽路上有你》吉蓮安德森毫無保留演出，並對可以演繹不同形式人性感到榮耀。（采昌提供）

由於吉蓮安德森過去演出的角色形象，大多屬於強大、光鮮亮麗的人物，諸如《X檔案》的FBI探員，或是《王冠》（The Crown）的柴契爾夫人，讓她希望能挑戰有別於以往的演出，她回憶：「我沒有經歷過他們那樣的困境，但我曾在早晨醒來時心悸不已，擔心這一切會不會就這樣消失。能夠演繹各種形式的人性，對我來說真是一種榮耀。」

她毫無保留地演出《鹽路上有你》，尤其角色失去一切，在徒步的過程中也相當狼狽，她為此甚至素顏上陣，讓導演不禁讚嘆：「她詮釋出角色的狼狽、失落，甚至覺得自己醜陋、失去自我的模樣。她一點也不在意名氣，毫無保留地呈現真實的一切，什麼都沒修飾，沒有化妝，她完全不在乎自己看起來怎樣，這點真是太棒了！」

《鹽路上有你》吉蓮安德森自我推薦主演本片，不惜逆轉形象素顏上陣。（采昌提供）《鹽路上有你》吉蓮安德森自我推薦主演本片，不惜逆轉形象素顏上陣。（采昌提供）

改編自感人真實故事的《鹽路上有你》，描述一對失去所有卻仍不放棄彼此的夫妻，踏上長達630英里的旅程。沿途，他們用雙腳走過絕望，用愛撐過崩潰邊緣，在困境中展現出動人的深情，也令觀眾看得熱淚盈眶。原著作者、同時也是故事主角的蕊娜文恩（Raynor Winn），在得知吉蓮安德森會詮釋自己時，震驚表示：「怎麼可能？一個這麼漂亮、光鮮、完美的人，要怎麼演出我那種最低潮、最赤裸的狀態？」

而當她觀賞完電影之後，對吉蓮的精湛演出大讚：「我覺得吉蓮完美捕捉到我迷失的感覺，不是迷失在路徑上，而是迷失在人生中。她在對白與行動之間的空隙裡，展現出高度力量！」不僅如此，當她觀賞時，更因為片中場面太過真實，讓她情緒一度難以消化，忍不住從頭哭到尾：「從一開始的場景，就讓我回到人生中一段非常艱難、真實的時刻，接著整部電影讓我重回當時那股情緒的洪流。」她也讚揚：「看他們如何捕捉那條小徑的精神，真是太棒了。他們創造了一部對白簡單，情感卻非常濃烈，並促使每個人專注在當下的作品！」

《鹽路上有你》即將在7月4日上映。

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