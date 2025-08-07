晴時多雲

娛樂 最新消息

不只沈玉琳 這些媒體人都是血癌病友

沈玉琳證實罹患血癌。（本報資料照，記者王文麟攝）沈玉琳證實罹患血癌。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕演藝圈「荒謬大師」沈玉琳上月29日緊急住進三軍總醫院，昨（6）證實罹患血癌，後續將進行化療及骨髓移植評估。罹患血癌的名人其實不少，令人印象最深刻的就是歌手「青蛙王子」高凌風以及鴻海創辦人郭台銘的么弟郭台成。還有哪些名人罹患血癌？他們的後續治療及康復狀況如何，請跟著本報繼續往下看。

「青蛙王子」高凌風確認罹患血癌之後經過3次化療決定改採民俗療法。（本報資料照，記者陳奕全攝）「青蛙王子」高凌風確認罹患血癌之後經過3次化療決定改採民俗療法。（本報資料照，記者陳奕全攝）

☆高凌風

外號「青蛙王子」的高凌風，在1980年台灣秀場界與張菲、豬哥亮、邢峰、倪敏然有「南豬、北張、中邢峰，高凌風草上飛，倪敏然總管」合稱。高凌風24歲出道，以《大眼睛》一曲迅速走紅，接著《冬天裡的一把火》以及《燃燒吧！火鳥》也紅遍大街小巷。

影、視、歌三棲的高凌風於2012年11月因發高燒、喘不到氣至醫院檢查，才發現得了血癌。經過3次化療後，高凌風決定簽下拒絕治療書出院，他當時虛弱表示：「感謝台北榮民總醫院團隊的付出，很抱歉，我體力無法負荷，必須回家休息。」同時改用民俗療法，後病情惡化，病逝於2014年2月17日，享壽63歲。

鴻海集團創辦人郭台銘么弟郭台成，曾一度被外界看好是鴻海集團接班人。（本報資料照，記者林正堃攝）鴻海集團創辦人郭台銘么弟郭台成，曾一度被外界看好是鴻海集團接班人。（本報資料照，記者林正堃攝）

☆郭台成

鴻海創辦人郭台銘么弟郭台成，原本是最被看好的鴻海集團接班人，他也是前鴻準精密董事長。未料他因血癌於2007年7月4日在郭台銘懷裡過世，享年46歲。

郭台成發現罹患血癌之後，曾經前往北京治療，郭台銘也特地買專輯方便來回探視么弟，更捐贈大筆金錢、四處奔波尋找骨髓捐贈者，希望能搶回弟弟健康。由於郭台成的關係，郭台銘致力發展鴻海的第7個C（Health Care），並致力醫療產業與慈善事業。

郭台銘曾感傷：「弟弟小我11歲，我常常自己帶著他，就像他的父親一樣」。之後郭台銘更喊話「和癌症拚了」與台大醫院合作成立癌症醫學中心與質子中心設置，化小愛為大愛。

曾任復興航空發言人的前台視主播劉忠繼。（本報資料照，記者廖振輝攝）曾任復興航空發言人的前台視主播劉忠繼。（本報資料照，記者廖振輝攝）

☆劉忠繼

曾任復興航空發言人的前台視主播劉忠繼，2022年5月確診罹患「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」，屬於血癌的一種類型。先前他曾莫名發燒多日，就醫後才發現身體許多指標都是常人的一半，甚至低至1／4，他曾接受兒子移植幹細胞、洗腎等療程，最終於2023年3月5日過世，享壽65歲。

摯友李四端曾透露，即使身患血癌，劉忠繼還是非常有勇氣，以輕鬆泰然的方式面對惡疾，令人佩服。同為劉忠繼好友的前台視主播趙心屏更哽咽表示：劉忠繼曾是我的主管，不管遇到什麼困難都會從旁關心，真希望一切不是真的。原本一度以為他的病情好轉，又回去上班，怎奈卻不敵病魔，但他堅強的意志力令人敬佩。

前職棒球星兼知名球評潘忠韋成功戰勝血癌。（本報資料照，記者李惠洲攝）前職棒球星兼知名球評潘忠韋成功戰勝血癌。（本報資料照，記者李惠洲攝）

☆潘忠韋

前職棒球星兼知名球評潘忠韋則成功戰勝血癌，他經歷骨髓配對失敗、3次敗血症休克，仍然努力不懈。經過2次骨髓移植，以及家人支持與自身意志力，終於重拾健康，且積極投入癌症公益活動。




