12生肖「立秋後、鬼門開前」…最強「招財補運法」一次看

鈴熙老師提醒，立秋後天地轉入收斂能量，運勢「情緒宜穩，行動宜慎」。（鈴熙老師提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天（8/7） 是農曆十二節氣中的立秋，巧逢天赦日，被命理專家喻為是百年難得一遇的「雙吉日」，堪稱是轉運納福的大好日子，命理界氧氣美女鈴熙老師表示，立秋後天地轉入收斂能量，運勢「情緒宜穩，行動宜慎」，除了立秋當天是補運好日子，直至農曆7月來臨前，12生肖的朋友們若能依運勢調整步調，便能守護平安與財氣，為下半年迎來穩定與豐收打好基礎。

以下，鈴熙老師結合了五行與節氣運行，並運用「易經六十四卦象」做為對應，為大家條列式整理出12生肖從「立秋後」到「鬼門開前」的運勢分析與民俗開運法則。

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➤鼠（屯卦）→少夜出、玄關擺葫蘆

．運勢概況：財運與情緒起伏大，易受人際和輿論影響，機會與挑戰並存。

．好運面：貴人暗助，適合整理資源、學習進修。

．不利面：急於突破或草率決策易犯錯。

．開運建議：少夜出、玄關擺葫蘆或佩戴五色線避煞；修心穩行，循序漸進，3個月後運勢轉好。

➤牛（艮卦）→家中點燈、擺綠植安神

．運勢概況：工作與責任加重，宜穩守慢行，避免固執與家人爭執。

．好運面：專注當下易得貴人幫助，財運穩健。

．不利面：急躁或逞強容易引來小人阻礙。

．開運建議：家中點燈或擺綠植安神；養精蓄銳、靜觀其變，等待時機。

➤虎（大壯卦）→貴人相助、行善祈福化煞

．運勢概況：困境中有突破契機，但能量消耗快，情緒易浮躁。

．好運面：事業有發展機會，貴人相助明顯。

．不利面：衝動行事或戶外疏忽易生意外與爭端。

．開運建議：少正面衝突、行善祈福化煞；以柔克剛，謙沖自保，力量持久。

➤兔（觀卦）→擺鮮花或水晶清心避穢

．運勢概況：宜靜觀其變，不適合貿然行動或情感衝動決策。

．好運面：保持觀望態度可避險，有利內在沉澱。

．不利面：易捲入是非或感情糾紛，投資宜謹慎。

．開運建議：房內擺鮮花或水晶清心避穢；觀而不動，靜待時機自然開運。

➤龍（乾卦）→多曬太陽、添香火助陽氣

．運勢概況：運勢逐漸轉旺，長輩或上層支持強，但過急易受挫。

．好運面：事業、財運皆有發展契機。

．不利面：防疏忽破財或小人暗中阻力。

．開運建議：多曬太陽、添香火助陽氣；謙遜穩進，將強運化為長久成果。

➤蛇（晉卦）→升遷運強、宜戴紅繩聚陽避邪

．運勢概況：運勢上揚，靈感佳，前期努力逐漸見成效。

．好運面：升遷與進財機會明顯，貴人助力強。

．不利面：過勞或分心易錯失良機，需專注一事。

．開運建議：佩戴紅繩或朱砂聚陽避邪；穩中求進，專心於核心目標。

➤馬（大有卦）→天時人和，財位可擺金色物件

．運勢概況：機遇豐厚、外出頻繁，事業見新契機，但易身心疲勞。

．好運面：財運暢旺，人際合作順利。

．不利面：張揚或花費無度易漏財惹妒。

．開運建議：家中財位擺聚寶盆或金色物件旺財；低調守財、感恩惜福福氣長久。

➤羊（坤卦）→淨宅、插花或點平安燈

．運勢概況：順勢而為，宜守不宜急，情感細膩易心事重重。

．好運面：人緣佳，家庭與合作關係和樂。

．不利面：過度憂慮或猶豫易錯失機會。

．開運建議：淨宅、插花或點平安燈助心安；以柔養福，耐心等待冬季收成。

➤猴（困卦）→逆境即修行，佩戴水晶護運

．運勢概況：聰明機敏但易急躁，運氣暫受阻，宜調整節奏耐心應對。

．好運面：沉著冷靜可轉危為安，仍有貴人助力。

．不利面：急功近利或情緒化，易碰壁惹是非。

．開運建議：少夜出、佩戴水晶或葫蘆護運；守正忍耐，逆境即是修行。

➤雞（兌卦）→合作＆喜事多，宜點燈添香火

．運勢概況：人際活絡，工作與財務有收穫，但心情易孤單壓力大。

．好運面：社交活躍，合作與喜事機會多。

．不利面：口舌是非多，過度操心他人事易惹煩。

．開運建議：出門前心存善念、多點燈添香火；收斂口舌、以和為貴最吉。

➤狗（同人卦）→宜祈福點燈，心正則事順

．運勢概況：合作運強但需辨人心，運勢起伏，家宅與人際須謹慎。

．好運面：團隊與社交有貴人相助與新機會。

．不利面：過度信任或衝動消費易惹爭議。

．開運建議：立秋後宜祈福點燈守善緣；慎擇朋友，心正事順。

➤豬（需卦）→東北位擺水晶或檀香助聚氣

．運勢概況：運勢平穩，適合耐心等待，不宜急於求成或懶散拖延。

．好運面：穩守待機可見雲開月明，小財可得。

．不利面：急進或情緒波動易錯失機會。

．開運建議：家中東北擺水晶或檀香助聚氣；以靜制動、養心積福，等待好消息。

☆民俗說法僅供參考☆

【命理達人：鈴熙老師】

．專長：觀元辰、姓名學、八字、命盤解析、卜卦、身心靈療癒、牌卡占卜、深層溝通

．經歷：三十年命理專業和實務經驗；兩岸宮廟、泰國信仰交流顧問；東西方身心靈學習成長諮詢顧問、餐飲業規劃顧問、中道禪舞舞蹈家

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