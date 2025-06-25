立法院變「怪獸的產地」！《民主，練習中》揭地方派系暗黑秘辛

《民主，練習中》首映遊街宣傳，配樂朱頭皮（左起）、監製林正盛、導演楊正欣、前聯電董事長曹興誠、主角廖郁賢、郭稟翰、傅銘偉。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《民主，練習中》記錄台灣民主重要時刻，揭開台灣民主選舉長期遭受地方暗黑勢力把持的秘辛，該片今（25）首映，包括文化部長李遠、前聯電董事長曹興誠都力挺支持。

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《民主，練習中》首映遊街宣傳，導演楊正欣。（記者胡舜翔攝）

導演楊正欣坦言，前面有《看不見的國家》、《造山者—世紀的賭注》強片壓陣，感到有壓力，「不過我們從地方政治出發，從民主練習的路上，看見公民一次次站出來，用行動回應體制的失靈。」

《民主，練習中》首映遊街宣傳，監製林正盛。（記者胡舜翔攝）

《民主，練習中》監製林正盛表示「沒什麼好緊張」，不用跟他們比，一部蔡英文的能量很大，另一部講半導體，能量也很強，但不用跟他們比，要感謝他們，帶大家一起來看紀錄片。

林正盛將立法院妙喻為「怪獸的產地」，表示「大家一起來看看立法院那些怪獸的產地，這些怪獸是地方派系權力糾葛分贓下的產物。唯有繼續『民主練習』，才能永遠地、永遠地走在民主自由的道路上」。

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《民主，練習中》首映遊街宣傳，朱頭皮。（記者胡舜翔攝）

《民主，練習中》聚焦廖郁賢（阿賢）、傅銘偉（小花）、郭稟翰（西瓜）3位太陽花青年在學運後返鄉回到雲林與宜蘭，投入政治工作，卻面臨地方勢力的威脅與挑戰。

《民主，練習中》首映遊街宣傳，前聯電董事長曹興誠。（記者胡舜翔攝）

阿賢有感而發表示，「都21世紀了，還是感受到地方派系的可怕，用極其荒唐的手段迫害我們」，直言民主進步就要撼動這結構。《民主，練習中》27日在台上映。

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