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娛樂 電影

台灣人必上的公民課！《民主，練習中》投入大罷免：認真關心未來

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《民主，練習中》記錄著3位懷抱理想的太陽花青年回鄉參政的潮起潮落、見證台灣橫跨十年的民主故事，電影昨晚（17日）於台東舉行特映會，吸引百位台東觀眾進場支持，映後討論不斷。

紀錄電影《民主，練習中》喚醒台灣人過去十年的民主記憶。（海鵬提供）紀錄電影《民主，練習中》喚醒台灣人過去十年的民主記憶。（海鵬提供）

日前楊正欣與監製林正盛在宣傳《民主，練習中》之際，與配樂朱頭皮再度合作完成罷免短片，巧妙與《民主，練習中》一唱一和，共同傳達民主精神，投入大罷免的兩人不僅自嘲是「滿腔熱血、不務正業的紀錄片導演」，也喊話呼籲「要認真關心台灣未來」。

名醫劉漢鼎（左起）、導演楊正欣、製片游惠貞、議員簡維國等人出席 《民主，練習中》台東特映會。（海鵬提供）名醫劉漢鼎（左起）、導演楊正欣、製片游惠貞、議員簡維國等人出席 《民主，練習中》台東特映會。（海鵬提供）

電影《民主，練習中》劇情描述廖郁賢（阿賢）、傅銘偉（小花）、郭稟翰（西瓜）3位太陽花青年，在學運後返鄉回到雲林與宜蘭，投入政治工作，不料卻面臨地方勢力的威脅與挑戰。

「台灣人必上的公民課」《民主，練習中》台東特映滿堂彩。（海鵬提供）「台灣人必上的公民課」《民主，練習中》台東特映滿堂彩。（海鵬提供）

沒有資源的政壇新人阿賢意外當選，卻在地方從政碰壁；小花南漂擔任阿賢的幕僚，成為在地議題發聲的重要後援；西瓜則為了維持第三勢力在宜蘭的地方黨部運作，自立自強開設小吃店，維持地方黨部經營。《民主，練習中》不僅橫跨十年記錄台灣民主重要時刻，也道出太陽花世代的理想與掙扎，電影極度貼近生活的視角更讓觀眾直呼「好像在看自己的人生」。

楊正欣執導《民主，練習中》6月全台上映。（海鵬提供）楊正欣執導《民主，練習中》6月全台上映。（海鵬提供）

《民主，練習中》歷經10年拍攝製作，剪輯超過20個版本，昨晚（17日）在台東舉辦鄉親搶先特映會，除肯定罷免活動「挫賓行動」志工們的不容易，也希望更多人走出戲院後，體認到地方政治就是你我當下的生活。

《民主，練習中》記錄主角之一的廖郁賢返鄉從政，卻面臨地方勢力的威脅與挑戰。（海鵬提供）《民主，練習中》記錄主角之一的廖郁賢返鄉從政，卻面臨地方勢力的威脅與挑戰。（海鵬提供）

值得一提的是，台東縣議員簡維國、定居台東的劉漢鼎醫師、台東生活美學館前館長江愚、台東市市民代表王泰捷、前台東市市民代表余振維等地方人士也到場響應，共同見證台灣民主的重要紀錄。議員簡維國坦言本片喚醒他人生參與首場選舉的回憶，感受到地方政治的沉重，與公民力量的重要性。

《民主，練習中》主角傅銘偉南漂當幕僚，成為在地議題發聲的重要後援。（海鵬提供）《民主，練習中》主角傅銘偉南漂當幕僚，成為在地議題發聲的重要後援。（海鵬提供）

《民主，練習中》導演楊正欣將理念轉化為動人影像，深入政治現場、見證地方江湖危機、揭開「水很深」的波瀾漣漪，更喚醒台灣人對太陽花學運、總統大選、第三次政黨輪替、通過同性婚姻、四大公投、青鳥行動等過去十年的民主記憶。台東觀眾在特映會後難掩感動之情，紛紛詢問《民主，練習中》的上映日期，將號召更多民眾入場觀影，簡維國議員與劉漢鼎醫師也直呼《民主，練習中》就是「台灣人必上的公民課」。《民主，練習中》將於6月27日全台上映。

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