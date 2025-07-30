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潘若迪爆沈玉琳沒什麼活力 網挖節目「異常反應」疑洩病情

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕沈玉琳昨（29）傳出健康亮紅燈，緊急赴台北市內湖三總掛急診，引起粉絲擔憂。值得注意的是，有網友挖出近日其好友潘若迪在錄製節目時，脫口爆料「老沈最近沒活力」，還真情喊話「我還是會留到最後陪著你」，兩人互動引起熱議

潘若迪（左）在節目上脫口爆料，沈玉琳沒什麼活力。（資料照）潘若迪（左）在節目上脫口爆料，沈玉琳沒什麼活力。（資料照）

潘若迪日前登上《11點熱吵店》討論工作中的「天兵隊友」，談話間脫口爆料，沈玉琳近期狀態不佳，「老沈最近很可憐，沒什麼活力」，沈玉琳聽後略顯尷尬，將頭轉向後方，似乎不願接話。

此外，當天節目安排隱藏任務，潘若迪負責戳沈玉琳頭部5次，豈料剛開始沒多久就被識破，原先可以提前下通告，但是他卻無預警獻吻沈玉琳，暖心喊話「我還是會留到最後陪著你」，讓不少網友看到鼻酸。

潘若迪（左）暖心喊話沈玉琳「我還是會留到最後陪著你」。（翻攝自YT）潘若迪（左）暖心喊話沈玉琳「我還是會留到最後陪著你」。（翻攝自YT）

沈玉琳昨疑似身體出狀況，不過，記者致電沈玉琳老婆芽芽、好友潘若迪等人都未得到回應，其助理則說，沈玉琳因身體不適就醫檢查，並無住加護病房，目前詳細狀況仍未明。然而，原訂周四要錄製的《11點熱吵店》如今確定停棚，製作單位緊急退通告，先以沈玉琳健康狀況為主。

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