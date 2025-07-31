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麥可傑克森「比利珍」水鑽襪 幸運鐵粉以26萬元標到

已故樂壇天王麥可傑克森的衣物在拍賣會上是相當搶手的物件。（美聯社）已故樂壇天王麥可傑克森的衣物在拍賣會上是相當搶手的物件。（美聯社）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故樂壇巨星麥可傑克森1997年在「HIStory世界巡迴演唱會」上穿過的一雙鑲滿閃亮水鑽的白色運動襪，週三（法國時間）於法國拍賣會上以7688歐元（約22萬台幣）的標價成交。

售出這雙襪子的拍賣官奧羅爾．伊利（Aurore Illy）向法新社表示，這個深受藏家們追捧的 「傳奇物件」，是麥可演唱《Billie Jean》時的舞台造型必備單品，後來也曾於2009年智利聖地牙哥時裝博物館展出，展覽上可見麥可傑克森在不同時期穿過的襪子、手套和造型配件。

而擁有這雙襪子第一手藏家更被視為超級幸運者，據悉是1997年7月星麥可傑克森南部城市尼姆的演唱會後，一名技術人員在天王休息室附近發現了這只被丟棄的舊襪子。

2009年智利聖地牙哥時裝博物館曾展出麥可傑克森穿過的水鑽襪。（法新社）2009年智利聖地牙哥時裝博物館曾展出麥可傑克森穿過的水鑽襪。（法新社）

根據專業網站 interencheres.com 報導，麥可傑克森在 1997 年的「HIStory 世界巡迴演唱會」上便曾穿著這雙鑲上水鑽的白色運動襪。歷經近30年，從網站上發布的一張照片可以看出，這件灰白色的衣服上佈滿了污漬，上面的水鑽也因年代久遠而變黃。

拍賣官伊利強調，這確實是一雙非同尋常的襪子，甚至對麥可傑克森的粉絲來說，它是一件值得崇拜的物品。這隻襪子底標為3,000～4,000 歐元（約10萬多～14萬台幣），最終以7,688 歐元（約26.4萬台幣）的價格售出。

麥可傑克森於2009年因服藥過量而死亡，享年50歲。對麥可傑克森鐵粉來說，儘管他生前死後都曾傳出猥褻兒童的消息，但他和他的遺產管理人均否認了這些指控，而收藏偶像的週邊商品與衣物，無疑是懷念並向天王致敬的一種方式。

他在歌曲「顫慄」（Thriller）MV穿的紅黑皮革外套，2011年以180萬美元（當時約台幣5540萬元）拍出；1983 年首次表演「太空漫步」時戴的一隻閃閃發光手套，26年後則被澳門一家賭場以35萬美元（時約1077萬台幣）標得；2018年，首次巡迴演場會穿的黑外套也以925萬台幣落槌；就連演唱Billie Jean時常戴的帽子，也在巴黎拍賣會以445萬台幣成交。

就麥可傑克森藏品排行榜來說，顯見這雙Billie Jean水晶襪拍價並不算高，原因之一，可能是因為襪子通常藏於褲子和鞋內，第一眼的辨識度較低；再則是它的背景來自於「拾獲」，而非遺族捐出或售出。

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