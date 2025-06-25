已故藝人最想誰回來？小鬼、李玟、朱俐靜被點名「心碎名單曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「如果有機會讓一位已故的歌手明星或是誰復活，你最希望是誰回來呢？」這心碎的一句話像是打開了記憶的抽屜，喚醒無數人心中那道永遠無法痊癒的傷，張雨生、李玟、「小鬼」黃鴻升、朱俐靜、劉真、許瑋倫等熟悉名字紛紛浮現，網友一字一句都寫得真摯動人，更有人感慨表示「只選一位怎麼可能夠...」

李玟（左起）、黃鴻升、朱俐靜都在網友希望復活的已故藝人名單之中。（本報組合資料照）

已故歌手、明星若能復活的話題近日在Threads上掀起一波熱烈討論，海量的心碎留言串當中不乏深情回憶與難以釋懷的思念，有人選擇李玟感嘆「她的歌聲永遠無人能取代！」也有人喊話「我要大S、李玟跟小鬼，拜託都醒來...」、「希望大S能回來，真的想看到她跟歐巴幸福一輩子。」朱俐靜也被提及數次，「不知道有沒有人懂，她的歌一直會打入心底...」還有「台灣饒舌始祖」宋岳庭、許瑋倫、劉真、吳朋奉、龍劭華等，令人感慨萬千。

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除了華語藝人，還有不少網友提到韓團SHINee金鍾鉉、f（x）崔雪莉、KARA具荷拉等，雖然來自不同語言文化，卻共同勾起那份因失去而無聲的痛。這場情感大串聯，也意外成了粉絲心目中的「永恆舞台名單」，有人希望能再看見柯受良飛越黃河，有人想聽張雨生重唱〈天天想你〉，同時還有人說「大炳真的太被低估了，我希望這世界還記得他的才華。」

一場虛擬提問換來真實落淚，這份由網友們由衷許下的復活願望清單，無論是朱俐靜那句唱到心底的嗓音，或是「小鬼」黃鴻升最無可取代的幽默與溫暖，還是李玟的勇敢、優雅與國際光芒，即使是虛構卻讓粉絲歌迷們重新凝視每一位曾經用生命發光的藝人，他們離開卻從未被遺忘。

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