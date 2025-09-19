于朦朧爆遭虐殺拋樓「內幕曝光」 于母血印告冤：絕非意外身亡

于朦朧11日驚傳墜樓身亡。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，官方第一時間通報為「意外」，但隨後多方爆料不斷湧出，指事件背後另有黑幕，甚至涉及娛樂圈與高層權貴。中國評論人李沐陽在節目中整理多份爆料，指控案件與製片人「辛奇」有關。

爆料指稱，于朦朧早年遭辛奇假扮粉絲團長期控制、騷擾，後因掌握對方洗錢等內幕，將證據存於隨身碟而成為目標，相關人士疑似囚禁于朦朧多日，期間對于朦朧施以性虐與酷刑，逼問隨身碟下落。此外，知情人更稱案發當晚于朦朧被灌酒、下藥，行動受限後遭推下樓。

另有爆料指出，于朦朧疑似經歷「二度墜樓」，第一次墜落於草坪後被送醫開腹取出隨身碟，隨後再被換裝拋下，製造意外假象，然而流出的藍衣、米褲現場照片中，于朦朧更被疑腹部仍留有繃帶痕跡，加深外界懷疑。

于朦朧母親事後公開發出帶紅手印的告冤書，強調兒子「絕非意外死亡」，呼籲社會協助轉發真相，並懇求徹查，她表示自己握有證據與證詞足以證明兒子遭蓄意謀害。部分網友更聯想到2015年湖南衛視主持人邊策墜樓案，懷疑辛奇並非首次涉入類似事件。李沐陽則呼籲，在官方消息受限下，知情人應繼續提供線索。

