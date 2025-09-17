晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧死因再爆陰謀 網友直指「中共大佬之子」身陷其中

中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》走紅，有「古裝劇男神」之稱。（翻攝自微博）中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》走紅，有「古裝劇男神」之稱。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國「古裝男神」于朦朧11日墜樓離世，享年37歲。他的母親昨晚透過工作室發文表示，兒子是飲酒後不慎墜樓，並呼籲外界不要過度揣測。不過于朦朧的死因仍引發網友質疑，相關話題持續發酵。雖然官方不斷刪除相關貼文，但一篇流傳到海外社群平台的驚悚文章仍被熱傳，不少評論直指此案與中共中央政治局常委蔡奇有關。

有網友指出，于朦朧之前不接受女大佬潛規則被冷凍，沒想到墜樓前，參加多年好友、編劇趙某的派對，期間被灌酒到站立不穩，尤其是現場有一名名叫「辛奇」的導演，對他意圖不軌，遭他拒絕，傳出他因此被虐殺而死。

據傳，辛奇是蔡奇的私生子。事件發生前，網路上能查到不少辛奇的資料，但事後中國網友驚呼「全網居然把他的數據都刪除了」，如今已難以搜尋。

針對此事，《大宇拍案驚奇》主持人李大宇表示，「辛奇」一直被網友追查，傳聞他是蔡奇的親戚，可能是蔡奇「外室」生的兒子或孫子。公開資料顯示，辛奇年紀不大，是電影製片人、策劃人，已參與多部作品，在影視圈小有名氣，並有照片顯示他與導演程青松相識並同框合影。

李大宇更進一步指出，有知情者透露，真正害死于朦朧的人背景深厚，案發後甚至有人在高層打招呼，意圖讓案件不了了之。他形容此人的地位可比當年的趙立春。趙立春是電視劇《人民的名義》裡副國級的官員角色，而蔡奇曾任北京市委書記，確實屬副國級，因此外界懷疑焦點指向蔡奇。

李大宇最後強調：「很多中國的冤案之所以無法解開，背後往往與中共官員直接相關，他們成為一切罪惡的保護傘。如果這個問題不解決，相同的冤案還會一再發生。」

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大body

