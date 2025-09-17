晴時多雲

娛樂 最新消息

朴信惠台灣逆齡亮相 阿Ken一句話逼她害羞低頭

〔記者鍾志均／台北報導〕韓劇女神朴信惠今（17）以品牌代言人身分在台出席記者會，一襲粉紅套裝現身，呼應現場精心佈置；她先用中文向大家打招呼，主持人阿Ken一旁不斷放送美言，誇得女神笑開花，氣氛十分歡樂。

朴信惠昨日抵台。（記者朱沛雄攝）朴信惠昨日抵台。（記者朱沛雄攝）

朴信惠昨傍晚抵台，俏麗短髮亮相，顯得活力十足，對於該造型，她說目前正準備新作品，必須維持這髮型，透露新角色是20歲的職場工作人員，又是臥底，話還沒說完，阿Ken立刻接話：「這角色對她來說太難，因為看起來只有16歲。」讓她害羞到低下頭。

聊到平常保養小秘訣，朴信惠表示平常努力多喝水，補充膠原蛋白，保養方面，是習慣做「減法」保養，另外像是睡前具有玻尿酸成分的精華液，保水感的乳霜保養，表示靠兩三種方式簡單保養就好。

追問朴信惠平常的飲食習慣，她坦言喜歡吃好吃的食物，讓自己幸福，同時也想著必須運動做管理；她又說，韓國有句話「美味的東西是零卡路里」，補充說不是真的零卡路里，能吃到美食，有幸福的體驗，就可以不用太過在意熱量。

