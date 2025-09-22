晴時多雲

娛樂 最新消息

【12星座一週運勢9/22-9/28】「胖颱樺加沙」遇「日食新月」…本週小心脾氣暴走＆暗潮！

胖颱「樺加沙」威力持續增加中，本週星象也遇上「雙響炮」級別的超猛組合。（安德魯的賤聲房提供）胖颱「樺加沙」威力持續增加中，本週星象也遇上「雙響炮」級別的超猛組合。（安德魯的賤聲房提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕胖颱「樺加沙」增強ing！星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，本週除了注意氣象防颱消息，星盤方面其實今天也遇上「雙響炮」級別的超猛星象組合。

9/21～9/22是「處女座新月＋部分日食（日偏食）」，安德魯以淺顯易懂的語句解釋，這一波屬於「清理＋重設」型的日食新月，跟工作、健康、日常系統、界線設定有直接關係，適合檢查流程、或悄悄重啟一個更有效率的版本。「人生就像電腦突然跳出『系統更新，是否立即重啟』視窗，但你還不能按『稍後提醒』，電腦系統就是要你立刻刪除垃圾檔、清惡意程式，然後強制重新開機。」

今天9/22，火星進入天蠍，火力轉至深度、欲望、資源整合與權力遊戲。表面上看是「更有動力」，實際上一不小心就很容易把事情做得太極端，或在情緒、金錢、秘密等面向發酵，安德魯叮嚀，「小心脾氣與暗潮！你會看到很多人突然變狠角色，明明平常都十分客氣的，這週竟然開始拍桌；平常佛系的，這週敢說「不然你來啊？」全世界宛如切換至成「地下格鬥場」模式，每個人都在放大招。

安德魯以簡單2句話總結，「『日食」給你重新配置日常、工作與身體的藉口；「火星進天蠍」則把每件事推到更深、更激烈的層次！」本週宜做整理、深談或下狠招，但千萬別情緒先行，以免讓小事變成火山爆發。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）


♈牡羊座
．工作：你這週像裝了渦輪引擎，動力超猛，但問題來了，你太快。快到會漏掉小細節，然後被主管打回票。建議：動作快可以，但交出去之前再多檢查一次，不然會有種「跑第一卻因為忘帶准考證被扣分」的無力感。
．感情：火熱，單身牡羊可以直接衝，直球告白的勝率比你想像高。但有伴的須注意，你的控制欲和衝動會把對方壓到喘不過氣，別演霸道總裁，現實不是韓劇。
．財運：衝動刷卡最容易中槍的一週。看到新東西就手癢？先把信用卡放抽屜，至少睡一晚再決定。
．健康：頭痛、偏頭痛，或是肌肉拉傷，都來得突然。運動之前別忘了暖身，不要覺得浪費時間，它是你的保命符。
．幸運色：天空藍
．幸運數字：7


♉金牛座
．工作：日食幫你把一些「爛流程」推倒重來。你最怕改變，但老實說，這週不改，你之後會被累死。趁現在把雜亂的東西重新整理，你會突然覺得世界真清爽。
．感情：老夫老妻模式的金牛，相處方式要改，別再「一成不變」。單身的話，嘗試不一樣的約會地點，會比你躲在家滑手機有效100倍。
．財運：務實小賺。檢查那些訂閱費、保險、小帳單…，你會發現一堆「白花錢」的東西。砍掉就等於賺到。
．健康：作息有點亂，要按時吃飯，睡覺，否則你熬的不是夜而是你的健康。
．幸運色：沈穩黑
．幸運數字：6


♊雙子座
．工作：這週你的嘴是武器也是炸彈。簡報、提案、溝通很順，但拜託不要亂承諾，因為你真的可能做不到。別嘴巴先跑，手腳跟不上。
．感情：本週很懂講甜言蜜語，但別講一半留一半。你覺得「這樣比較神秘」，其實在對方聽來是「你很不靠譜」。單身的，老實一點分數更高。
．財運：小偏財有機會，像是臨時接到案子，或拿到小獎金。但來得快去得快，別想靠它翻身。
．健康：失眠機率高，少熬夜少喝咖啡，不然整個人會大走鐘。
．幸運色：森林綠
．幸運數字：3


♋巨蟹座
．工作：拜託你別當職場保母，別人有問題自己解，別一股腦扛回來。這週日食逼你要分清楚「什麼是我的責任，什麼是別人該自己負責的」。
．感情：很容易翻舊帳，突然講以前誰誰誰對不起你。對方會覺得：「蛤？現在不是好好的嗎？」結果把氛圍搞壞。要嘛乾脆一次談清楚，要嘛閉嘴。
．財運：家庭開銷增加，可能突然要買家具、修東西，或幫家人出一筆。心裡要有準備。
．健康：注意早晚溫差大，不要「愛水不怕流鼻水」，出門記得帶外套，小心感冒本週找上你。
．幸運色：珊瑚粉
．幸運數字：9


♌獅子座
．工作：你這週的氣場就是「老子就是贏」，但要小心，觀眾買不買單還是未知數。別搞花拳繡腿，拿出實力，虛張聲勢會被看破手腳
．感情：浪漫滿點，你可以很暖，但你一驕傲，對方就冷掉。記住：對方不是你的粉絲，是你的伴侶。
．財運：面子支出會爆表，什麼聚會、請客，最後你自己在哭。
．健康：心臟、血壓要注意，別太激動。
．幸運色：向日葵黃
．幸運數字：1


♍處女座
．工作：恭喜，這週是你的「清場大會」。最適合做的事：流程改造、離職交接、計劃重啟。若有什麼不合適的，直接「砍掉重來」就對了。
．感情：想分的分，想合的合，這週就是你的「重設」時間。不要再拖了。
．財運：檢查帳單，你會發現「被扣了3年結果都沒用過的東西」。
．健康：體檢、飲食調整，本週調整後的你，宛如重新投胎的新生兒。
．幸運色：卡其色
．幸運數字：2


♎天秤座
．工作：你會成為職場的外交官。合約、合作、人際全部看你。但這週重點是「細節」，不要簽那種模糊不清的條款。
．感情：適合談條件、未來，別一味討好。你再討好，對方只會覺得你沒底線。
．財運：社交花費增加，但要花得值得。別為了面子硬撐。
．健康：多活動筋骨，適當運動對你絕對有好處，近期筋骨關節超級卡，要想辦法解決。
．幸運色：太陽紅
．幸運數字：8


♏天蠍座
．工作：火星進駐，戰神模式啟動。資源掌控、決策力超強。但小心，你太狠會嚇壞別人。不要搞秘密黑箱，不然報應會來得很快。
．感情：激情拉滿，床上床下都火熱，但也容易爆衝。別把愛變成戰場。
．財運：投資敏銳，但貪心會翻船。
．健康：情緒壓力太大，要找出口，不然嘴破、口臭、痘痘會找上門。
．幸運色：深藍色
．幸運數字：4


♐射手座
．工作：外派、教育、進修、法律相關的事都來了，逃不掉。這週不要裝死，把責任接下來才是贏家。
．感情：你想要自由，但別嘴硬。說清楚你的底線，對方會比你想的更能接受。
．財運：遠行、課程、進修開銷多。要花就花在刀口上。
．健康：小心運動拉傷，尤其跑步、爬山。
．幸運色：橘子色
．幸運數字：11


♑魔羯座
．工作：你就是亂局裡的定海神針。適合重新規劃長期計畫，別怕當壞人，制定規則才是保命。
．感情：表面冷，其實你很在意。少點冷處理，多一點主動，對方會心安。
．財運：長期投資、房地產、保險有利。
．健康：不要忽視舊疾，小問題能解決就解決。
．幸運色：蘋果綠
．幸運數字：10


♒水瓶座
．工作：點子很多，但別只停在想法。拿出時間表、執行計畫，本週拿出你的行動力，事業會大躍進。
．感情：太理智會變冷場。偶爾多點小驚喜，對方才不會覺得自己跟AI在談戀愛。
．財運：科技、共享經濟相關機會不錯，但要測試。
．健康：要懂得放空，本週精神壓力大，腦袋停不下來，容易淺眠或失眠。
．幸運色：咖啡色
．幸運數字：5


♓雙魚座
．工作：靈感爆棚，企劃、藝術類事務大放光彩。但記住，要有人幫你落地，不然都是空想。
．感情：浪漫到飛天，但現實完全沒跟上。別腦補太多劇情，不然摔下來會很痛。
．財運：藝術、公益支出增加。不要太容易感動，一感動就破財。
．健康：情緒疲勞，休息比努力重要。
．幸運色：夢幻紫
．幸運數字：12


【本週運勢最威3星座】

• 處女座：日食本命地盤，重新出發的舞台機會來了，想翻盤這週要好好衝刺。
•天蠍座：火星加持，氣勢全開，誰敢惹你就是找死。脾氣壓一下以免傷及無辜。
•魔羯座：掌控力回來囉！趁亂中制定規則，一切都會在你掌握中。亂局裡你最能撐，還能定規則，直接當裁判。

☆民俗說法僅供參考☆

