關鍵畫面消失？尹到怡遭質疑「惡意剪輯」親自回應了

尹到怡日前到澎湖旅遊，卻遇到態度不佳的餐廳店家。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團「FANATICS」成員尹到怡近年定居台灣，目前以個人身分經營YouTube頻道，昨（22）上傳到澎湖旅遊的影片，卻遇上態度不佳的海鮮餐廳店家，掀起熱議，其中就有網友質疑，尹到怡是否刻意剪輯部分片段，對此她也親自回應了。

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影片開頭，只見尹到怡造訪該店家，還沒開始點餐就遭到老闆碎念，「你們這麼晚來，誰要理你們」、「錄音賺到錢後要怎麼回饋我」，讓她感到相當錯愕，在她們要求調整餐點份量時，更遭對方直接收走餐點直呼，「對啊這裡不賣了，哪有人一半，坦白說哪有人那樣回我的話，我是全澎湖對你們最好的人，你們還在那邊傻傻的，到底是有沒有腦筋啊？」讓尹到怡當場傻眼。

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畫面曝光後，網友紛紛替尹到怡抱不平，但也有人質疑，「為什麼老闆把菜收走之前的畫面不見了？是不是刻意剪掉了？」對此，她也在留言區回應強調，「這次的影片裡沒有任何誇張或刻意的剪輯。我只是想把我在澎湖旅行時所經歷的事情，如實地分享給大家。因為這真的是我人生中第一次遇到這樣的事情。」

尹到怡坦言，自己確實沒有拍到在老闆收走餐點之前的畫面，表示因為當下已經不想再拍跟老闆的對話，只想拍攝自己與友人安靜吃飯的畫面，所以在老闆把餐點放下、準備離開後，她才再次打開相機，「結果他突然又把桌上的菜整盤收走，真的讓我們非常驚訝，當時我們只是很平常地說了聲謝謝，沒想到老闆卻說我們的感謝不夠有誠意，那個時候我們還是盡量笑著回應，不想讓氣氛更僵。」

至於為何當時沒有早點離開，尹到怡表示，因為自己的中文不好，一開始並沒有完全理解老闆所說的話，同行的友人也完全聽不懂台語，直到上菜後才逐漸感受到老闆態度不友善，由於已經點了很多餐點，再加上如果沒吃完就離開，對店家也不太禮貌，因此兩人還是盡量將餐點吃完才默默離開。

尹到怡也補充，「有人在好奇我們是不是超過營業時間才去的，但Google上顯示的營業時間是到凌晨12點，我們是晚上9點半到的。而且點餐前我們還特地問了老闆說現在還能吃嗎？」

尹到怡全文。（翻攝自YT）

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