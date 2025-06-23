韓女星遭澎湖海鮮老闆羞辱 網怒灌1星負評：丟台灣人臉

到怡（左）、家儀與澎湖海鮮店老闆氣氛陷入尷尬。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團FANATICS的韓籍成員到怡近年轉往台灣發展，與台灣成員家儀一起錄製YouTube節目，沒想到在日前的澎湖行之中，老闆不禮貌的態度讓到怡直呼這是來台灣之後，最不開心的一次。

澎湖海鮮店老闆（中）罵到怡（左）、家儀有沒有腦筋。（翻攝自YouTube）

到怡跟家儀聽聞這是澎湖名店，特別進去朝聖，結果老闆態度古怪，後來還把點好的菜直接收走，讓兩人相當錯愕。老闆更稱：「我是全澎湖對妳們最好的人，妳們還在那邊，傻傻的，到底有沒有腦筋啊！」

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老闆一頓羞辱的話輸出，讓到怡直呼想要回家。後來老闆更稱兩人在台灣賺錢，應該什麼都清楚，「你們竟然跟我玩那種言語的⋯你們不是北韓吧？（我們是韓國人）你們是哪個韓啊，連南韓都不敢講，南韓跟台灣是交好的，啊不然我理你們幹嘛！」

澎湖海鮮店老闆問到怡（左）、家儀是不是從北韓來的。（翻攝自YouTube）

到怡表示，她們雖然有向老闆表達謝謝，老闆卻覺得她們不夠誠意，所以只能笑著回應，結果讓氣氛變得更僵，老闆的語氣更是讓她們不舒服。因為這次事件，到怡也深刻反省，要更努力學中文，或許是語言能力不足才會造成誤會，「未來我會更努力進步，讓自己在異地生活更好。」

不少台灣人看了影片之後，直呼老闆的語氣連台灣人都不能接受，紛紛找到這間店給出1星負評，更有人直呼，「真是太丟台灣人臉了」，但也有人稱老闆是真性情。目前澎湖縣長陳光復已在臉書道歉，並邀請到怡再訪澎湖。

本報記者傳訊詢問到怡，到怡不願多作回應。

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