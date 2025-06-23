不只澎湖讓她萌生「回家」念頭 韓女星到怡曾在雲林崩潰大哭

尹到怡近年來轉往台灣發展。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「FANATICS」出身的女歌手尹到怡近年轉往台灣發展，現以個人身份經營YouTube頻道，昨（22）上傳前往澎湖旅遊的影片，沒想到卻遇上態度不佳的海鮮餐廳老闆，讓她傻眼直呼「我想回家了」。然而，這並非尹到怡第一次在台灣旅遊期間產生「想回家」的念頭，她去年造訪雲林時，就曾因滿街的蟑螂崩潰大哭。

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尹到怡見到滿街蟑螂當場被嚇壞。（翻攝自YT）

尹到怡去年6月到雲林旅遊時，品嚐許多在地美食，過程中和友人一起在街上四處尋找店家時，發現沿路出現許多逃竄的蟑螂，數量多到讓她與友人多次崩潰尖叫，嚇到花容失色，甚至當街落淚直呼「怎麼辦」、「我想回家」。幸好有好心店家幫助，這才讓兩人順利搭上計程車離開，同時也得知，是因為街道剛消毒，所以蟑螂都從水溝跑了出來。

尹到怡在好心店家幫助下順利搭乘計程車離開。（翻攝自YT）

尹到怡心有餘悸表示，「這是我近5年中最糟糕的經歷，我剛剛真的嚇到了，台灣的小強超級大、超級快，然後牠們飛來飛去。」她被嚇到的畫面也引起不少粉絲心疼，紛紛留言給予安慰，事後尹到怡也回覆粉絲，「在台灣初體驗消毒，雖然超級恐怖，但是雲林的東西都很好吃，我沒辦法離開台灣哈哈哈哈。」

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