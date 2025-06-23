愛莉莎莎淚喊「最後1天在台灣」 臨走前只求別被飛彈炸

愛莉莎莎近來積極投資房地產。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber愛莉莎莎雖然爭議不少，但一舉一動仍備受外界關注，近幾年她積極投資房地產，不僅在台灣、泰國置產，今年更在杜拜買下2房。昨（22）她無預警宣布「最後1天待在台灣」，再度啟程飛往杜拜，還不忘幽默喊話「希望不要被飛彈炸」。

愛莉莎莎再度飛往杜拜。（翻攝自IG）

近來愛莉莎莎對房地產相當感興趣，更取得了房仲執照，行動力驚人的她，在IG限時動態透露，與友人參加完杜拜房地產說明會後，就馬上動身前往當地。可見她拍下街景寫下「待在台灣的最後1天」，隨後再曬出護照與登機證的照片，並分享興奮心情，「要飛杜拜了，希望不要被飛彈炸！」

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事實上，愛莉莎莎在杜拜置產的消息曝光後，引起不少網友討論，紛紛認為她在杜拜買的房其實是專門坑殺外國人的區域，是連當地人都完全不考慮的地段。對此，她也親自回應表示，該建案是由美國TOP 300建築公司當中排名第一的建築師事務所Gensler設計，雖然該地人煙稀少，但她看好其作為杜拜政府未來重點規畫區，強調每個人投資的角度不同，自己則是看準政策方向選擇布局杜拜。

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