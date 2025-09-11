美魔女人妻慾望不滿足 頂空姐頭銜出道拍AV

42歲美魔女人妻七澤繪茉出道當AV女優。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕42歲美魔女七澤繪茉因老公未能滿足她的性慾，乾脆下海當AV女優，一次爽個夠。曾經擔任空服員的七澤繪茉，看起來氣質優雅，身材玲瓏，不過，由於他的老公不常做夜間部的「家事」，令她困擾。七澤繪茉接受人妻片商KANBi邀請，直接出道當AV女優，好好滿足她的慾望與需求。

七澤繪茉曾經當過空服員。（翻攝自X）

雖然已經42歲，但七澤繪茉保養得宜，看起來非常年輕，肌膚也白皙透亮。在優雅的外表下，七澤繪茉藏著一顆激情的昕，她在片中的表現，無論是一對一或一對多都看得出來她已經飢渴許久。

七澤繪茉目前在社群上雖曝光不少性感照，很可惜的是臉部全都以白色遮掩，從照片來看，她的胸部稱得上豐滿，整體身材比例也相當完美，腰細腿長非常具吸引力。

七澤繪茉雖然在社群發清涼照，但臉部卻用白色遮擋。（翻攝自X）

由於七澤繪茉曾當過空服員，為了塑造反差感，目前七澤繪茉曝光的照片都是穿得非常端莊得宜，西裝外套、襯衫之外，還特地繫上領巾，如果沒看片子的話，真的以為她是哪家的貴婦名媛。不過看了七澤繪茉的作品之後，她火熱的慾望以及片商刻意安排背德的刺激感，的確令人血脈賁張。

