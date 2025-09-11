晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

美魔女人妻慾望不滿足 頂空姐頭銜出道拍AV

42歲美魔女人妻七澤繪茉出道當AV女優。（翻攝自X）42歲美魔女人妻七澤繪茉出道當AV女優。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕42歲美魔女七澤繪茉因老公未能滿足她的性慾，乾脆下海當AV女優，一次爽個夠。曾經擔任空服員的七澤繪茉，看起來氣質優雅，身材玲瓏，不過，由於他的老公不常做夜間部的「家事」，令她困擾。七澤繪茉接受人妻片商KANBi邀請，直接出道當AV女優，好好滿足她的慾望與需求。

七澤繪茉曾經當過空服員。（翻攝自X）七澤繪茉曾經當過空服員。（翻攝自X）

雖然已經42歲，但七澤繪茉保養得宜，看起來非常年輕，肌膚也白皙透亮。在優雅的外表下，七澤繪茉藏著一顆激情的昕，她在片中的表現，無論是一對一或一對多都看得出來她已經飢渴許久。

七澤繪茉目前在社群上雖曝光不少性感照，很可惜的是臉部全都以白色遮掩，從照片來看，她的胸部稱得上豐滿，整體身材比例也相當完美，腰細腿長非常具吸引力。

七澤繪茉雖然在社群發清涼照，但臉部卻用白色遮擋。（翻攝自X）七澤繪茉雖然在社群發清涼照，但臉部卻用白色遮擋。（翻攝自X）

由於七澤繪茉曾當過空服員，為了塑造反差感，目前七澤繪茉曝光的照片都是穿得非常端莊得宜，西裝外套、襯衫之外，還特地繫上領巾，如果沒看片子的話，真的以為她是哪家的貴婦名媛。不過看了七澤繪茉的作品之後，她火熱的慾望以及片商刻意安排背德的刺激感，的確令人血脈賁張。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中