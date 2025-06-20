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網紅愛莉莎莎合體Joeman！公開團購成功破千萬關鍵

網紅愛莉莎莎登百萬YouTuber Joeman的頻道。（翻攝YT）網紅愛莉莎莎登百萬YouTuber Joeman的頻道。（翻攝YT）

〔記者胡御柔／台北報導〕網紅愛莉莎莎近來推出的瑜珈線上課程引發熱烈討論，不僅學員人數突破2萬8千人，還被網友封為「全台灣最會賣課的人」。她日前受邀登上百萬YouTuber Joeman的頻道，分享整體製課流程與銷售策略，甚至讓Joeman直言：「看完她的限動，我自己都想買了！」

愛莉莎莎在節目中公開「團購爆賣」秘訣，強調產品本身要夠有自信，而且「一定要自己實際使用過，並確實帶來改變」，這樣分享時才能讓消費者感受到真誠。她也利用 Instagram 的限時動態與QA功能，針對潛在學員的疑問逐一解答，找出產品需求與不同受眾特性。更進一步建立LINE社群，專門與粉絲互動、解說產品內容，進一步強化信任感。

此外，她透露這堂瑜珈課的打造過程相當費工，特地將尼泊爾當地的老師請來台灣，親自教導KOL們體驗正宗尼泊爾瑜珈，再飛往尼泊爾實地拍攝正式課程Joeman對高昂的拍攝成本露出驚訝的表情

愛莉莎莎憑藉精準的行銷策略與高品質內容，再次展現強大的個人品牌實力，也讓外界對她的商業布局刮目相看。

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