台灣人攻陷抖音直播「上車舞」 亮眼C位爆紅速開IG寵粉

〔娛樂頻道／綜合報導〕「SK月亮湖217」這個來自中國的抖音女團，近期憑藉「上車歌」在台灣網路全面爆紅。洗腦旋律搭配誇張的「上車舞」，加上成員們在直播間即興唱出觀眾名字的橋段，被網友形容，「點進去就像掉坑，根本停不下來」，討論聲量持續狂飆。

中國爆紅抖音女團「SK月亮湖217」，C位「楓葉」（右）因亮眼表現人氣狂飆。（翻攝自IG）

直播內容因互動過於魔性，不少台灣網友也跑去惡搞，故意刷出「國昌哥哥」、「清德哥哥」與「文哲哥哥」等政治人物的名字，讓氣氛瞬間失控。更誇張的是，直播主持的旁白當場爆粗口，導致該場直播直接被官方關閉。雖然畫面失序，卻反而助攻話題度衝上高點，讓女團意外收穫更多關注。

眼看熱度飆升，營運團隊立刻在昨（9）日開設IG帳號，並把人氣C位「楓葉」設為主視覺。開設帳號僅一天，就吸引超過3.8萬粉絲追蹤。更讓人驚喜的是，釋出的其中1支影片中，楓葉以暗黑系貼身包臀裙大秀好身材，與舞台上的甜美形象形成強烈反差，讓粉絲湧入留言：「我也要上車！」

隨著關注度不斷升高，「上車舞」旋風想必還會繼續延燒。許多網友笑喊，「這比韓團還洗腦」，甚至有人直言：「現在每天不看一下就渾身不對勁！」明顯能看出這股熱潮在短時間內恐怕難以消散。

在 Instagram 查看這則貼文 小小楓葉

