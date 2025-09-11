晴時多雲

娛樂 最新消息

Lulu、陳漢典結婚！ 盧秀燕留言意外歪樓掀互罵

盧秀燕留言祝福Lulu黃路梓茵、陳漢典結婚。（圖擷取自Lulu黃路梓茵臉書）盧秀燕留言祝福Lulu黃路梓茵、陳漢典結婚。（圖擷取自Lulu黃路梓茵臉書）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典今天（11日）拋出結婚震撼彈，大批網友和名人湧入兩人的社交平台留言恭喜，台中市長盧秀燕也在留言處表達祝賀，卻意外掀起兩派網友互罵。

Lulu在臉書寫道：「這次不是大熱門的企劃，我們兩個是真的要結婚了，雖然看起來真的很像整人大爆笑，但人生就是這樣……。」由於兩人從未被傳交往，消息來的太突然，引發眾多網友留言「真的假的？」

Lulu不忘補充，「我們知道文字讀到這邊你們還在等反轉，沒有了，沒有紅布條要拉出來」。眾多明星、名人紛紛留言幸福，連台中市長盧秀燕也留言：「恭喜Lulu漢典，最可愛的搭檔，最棒的組合。」

然而，盧秀燕的留言下方有網友回應稱，「盧媽媽也來了，笑死」「關你他媽屁事，中國仔」、「又要來蹭了，中國市長」、「the蹭」，還有網友嘲諷「台中大里82萬噸垃圾要處理了沒？」、「媽媽我的五萬」。但也有網友支持盧秀燕稱「好善良又會做事噢」。另有網友大喊，「這邊是在祝福的不要來這扯政治。」

點圖放大header
點圖放大body

