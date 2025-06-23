李怡貞抓包尪曖昧女下屬 怒衝公司對質反被嗆：她還想換掉我！

網紅律師李怡貞曾抓包老公與女員工曖昧。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅律師李怡貞日前上節目談論自己的婚姻生活，提到跟老公大學時期就認識，在一起的時間已經快20年，一直以來都知道先生的異性緣很好，豈料婚後的老公始終沒有邊界感，有次就抓包和公司的女員工聊天到半夜，且對話內容曖昧，兩人婚姻一度陷入危機。

李怡貞一氣之下衝到公司找女員工對質。（翻攝自YT）

李怡貞近日上節目《單身行不行》分享，她和老公婚後就合夥開公司，員工大多都是女性，而老公也以「哥哥」心態自居，對於底下的員工都非常照顧。她某次就發現老公和一位女員工的對話親暱，經常分享彼此的生活、給予安慰，雖然沒有親親抱抱之類的舉動，但光是深夜聊天就已經讓她無法接受，「而且那個時候我們女兒剛出生，我在照顧女兒，我以為他是到地下室去工作，但他是在跟那個女生聊天，就是承接她的情緒，他不承認是在曖昧，但在我看來我覺得是在搞曖昧。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞： 網紅律師李怡貞顏值遭黑粉攻擊！ 神回「我不靠外貌闖天下」贏得漂亮才重要

李怡貞接著透露老公與該名女員工的聊天內容，她看到對方告訴老公「我是為了情才留在公司」，還建議老公將公司的法律顧問換掉，「公司的法律顧問就是我，她還敢這樣子寫」。她原先將此事交由老公自行處理，老公也向她承諾對方會離職，沒想到後來發現女員工只是留職停薪，之後又默默回到公司上班。

相關新聞： 陷富商小三疑雲神隱1個月 樂天女孩Dora突曬照洩近況

李怡貞忍無可忍，決定衝到公司與女員工對質，她一口氣表達這幾年來對女方的不滿，沒想到對方第一句話竟反嗆，「請問這間公司的實際負責人是誰」，態度相當囂張。李怡貞也坦言，曾經為了這件事和老公討論離婚，「在我的認知裡面，我覺得一開始他們可能就是真的有越界跟曖昧，但後來因為我一直罵，一直在盯著這件事，所以他們兩個求生欲也很強，確實有在調整。」最終是該名女員工離職，這件事才暫時落幕。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法