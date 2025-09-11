Lulu今年剛完成凍卵喊找「心動精主」！鬆口願嫁陳漢典原因

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典與Lulu搭檔主持十多年，雙方培養出好默契，也曾多次被拱在一起，吳宗憲還放話，兩人如果結婚要包200萬紅包，今（11）日兩人竟拋出結婚震撼彈，消息曝光後讓眾人又驚又喜。事實上，過去Lulu受訪時就曾透露自己會願意為了「一事」嫁給陳漢典。

Lulu、陳漢典宣布結婚。（翻攝自臉書）

Lulu今年7月出席記者會活動時分享自己日前才做完凍卵手術，僅花15分鐘便取出33顆卵子，數量多到朋友笑稱她是「蒲公英姐姐」，但當時她提到自己還沒找到心動的精主，更幽默喊話：「懇請社會大眾，推薦可以『產地直送』的精子。」

而問到Lulu的結婚規劃，她當下透露圈內圈外有聊得來的對象，而前幾年因為吳宗憲曾喊話，她與同是綜藝大熱門主持的陳漢典結婚會包200萬紅包，加上對於粉絲起鬨她與陳漢典在一起，她妙語回應：「我與漢典約好如果沒有錢，可能會考慮憲哥這個提議。」如今兩人真的宣布結婚，也被不少網友笑虧是不是為了紅包，但其實小倆口一直來互動就相當有默契，也曾多次被敲碗在一起，如今有情人終成眷屬也受到眾人祝福。

