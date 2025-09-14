陳曉東開第一槍 提3點質疑為于朦朧發聲

中國男星于朦朧墜樓身亡，引起演藝圈震撼。（翻攝自微博）

〔記者王靖惟／台北報導〕中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》走紅，演藝事業蒸蒸日上，未料11日傳出他墜樓身亡消息，工作室已證實死訊，但有關死因疑點重重，警方竟在12小時內火速結案引發質疑，藝人陳曉東更是在微博為于朦朧發聲，質問「坦蕩蕩的那麼難嗎？」

陳曉東曾在綜藝《追光吧哥哥》和于朦朧合作。（記者陳奕全攝）

陳曉東曾在綜藝《追光吧哥哥》和于朦朧合作，14日在微博發文發文：「坦蕩蕩的那麼難嗎？」陳曉東替于朦朧的案件發聲，表示「怎麽目前沒有一個在場的真情流露一下，哪怕會呈堂成證供，怎麽看全都是在刪刪刪？真難過，一雙眼睛一個監控都沒有？怎麽都這麽冷漠，望檢查公正，人世間需要多一點光，外面又下雨，朦朧了。」

由於陳曉東是首位站出來發聲的藝人，讓網友相當感動，由於警方已排除刑事嫌疑，但現場疑點重重，例如窗邊有多道抓痕、金屬紗窗難以徒手破壞，作家魯班也發文提出14個質疑包括「年輕帥氣且發展良好的人怎麽會突然毫無徵兆的跳樓？」等提問，認為于的死因不明。

