晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳曉東開第一槍 提3點質疑為于朦朧發聲

中國男星于朦朧墜樓身亡，引起演藝圈震撼。（翻攝自微博）中國男星于朦朧墜樓身亡，引起演藝圈震撼。（翻攝自微博）

〔記者王靖惟／台北報導〕中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》走紅，演藝事業蒸蒸日上，未料11日傳出他墜樓身亡消息，工作室已證實死訊，但有關死因疑點重重，警方竟在12小時內火速結案引發質疑，藝人陳曉東更是在微博為于朦朧發聲，質問「坦蕩蕩的那麼難嗎？」

陳曉東曾在綜藝《追光吧哥哥》和于朦朧合作。（記者陳奕全攝）陳曉東曾在綜藝《追光吧哥哥》和于朦朧合作。（記者陳奕全攝）

陳曉東曾在綜藝《追光吧哥哥》和于朦朧合作，14日在微博發文發文：「坦蕩蕩的那麼難嗎？」陳曉東替于朦朧的案件發聲，表示「怎麽目前沒有一個在場的真情流露一下，哪怕會呈堂成證供，怎麽看全都是在刪刪刪？真難過，一雙眼睛一個監控都沒有？怎麽都這麽冷漠，望檢查公正，人世間需要多一點光，外面又下雨，朦朧了。」

由於陳曉東是首位站出來發聲的藝人，讓網友相當感動，由於警方已排除刑事嫌疑，但現場疑點重重，例如窗邊有多道抓痕、金屬紗窗難以徒手破壞，作家魯班也發文提出14個質疑包括「年輕帥氣且發展良好的人怎麽會突然毫無徵兆的跳樓？」等提問，認為于的死因不明。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中