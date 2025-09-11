史上最強爺孫戀 Jolin驚嫁81歲世界首富成第6任妻

美國軟體公司甲骨文81歲創辦人艾里森（右）第6任妻子Jolin Zhu現年34歲，成了史上最強爺孫戀。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國軟體公司甲骨文（Oracle）81歲創辦人艾里森（Larry Ellison）身家超越特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）成為世界首富，不過更驚人的是，他的第6任妻子Jolin Zhu現年34歲，成了史上最強爺孫戀。

根據外媒報導，Jolin Zhu是名中國留學生，在美國留學時取得密西根大學學士學位。Jolin與艾里森的愛情跨越47歲的年齡差，且她自小生長在中國，直到2010年才到美國攻讀國際研究學位，Jolin在美國的第一年住在簡陋的學生宿舍，與現居香港的36歲核子工程博士生共用一個房間。

艾里森（左）身家4千億美元，Jolin是他的第6任妻子。（翻攝自微博）

外媒進一步指出，Jolin Zhu的法定姓名為Keren Zhu，她是在2012年畢業後搬到加州灣區，當時她短暫住在紅木海岸的公寓內，距離甲骨文當時的總部非常近，但Jolin與鄰居都不熟，感覺十分神祕。

外界認為Jolin與艾里森應從2017年就有聯繫，之前曾在媒體曝光的照片中看見她與艾里森一同參加美國加洲印地安泉網球公開賽，當時艾里森的妻子還是第5任妮姬塔卡恩（Nikita Kahn）。

Jolin似乎刻意不讓外界發現她與艾里森的關係，鮮少公開露面，最後一張照片還是2019年法國巴黎網球公開賽拍到的，之後她就更低調。

美國甲骨文公司創辦人艾里森，現年81歲。（美聯社）

兩人結婚的消息是去年通過密西根大學橄欖球隊一份聲明才被外界得知，該聲明宣布密西根州聘請來自路易斯安那州立大學頂級高中四分衛布萊絲安德伍德，更強調艾里森與他的妻子（Jolin Zhu）在過程中具關鍵作用。

艾里森的資產總值已接近4000億美元（約新台幣12兆1304億元），兩人相差47歲仍結成連理，讓人覺得愛情力量真偉大。

