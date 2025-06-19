律師李怡貞外貌遭黑粉攻擊！ 神回「我不是靠外貌闖天下」贏得漂亮才重要

律師李怡貞（圖）昨與同為法律系出身的網紅陳沂對簿公堂。（記者張文川攝）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅律師李怡貞昨（18）與同為法律系出身的網紅陳沂對簿公堂，李怡貞今（19）在社群發文，針對有黑粉在平台留言，批評的不是案件本身或法律專業，而是外貌，讓她忍不住PO文強調，自己從來就不是靠外貌站上律師席，「我的直播跟照片都沒有在套濾鏡，照片偶爾會調亮度或是顏色而已。」

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自爆前一天為了準備官司只睡4小時，並貼出自己受訪時眼袋和臉部輪廓略顯微垮的鐵證，坦言自己本業是律師，縱使很多人稱她美女律師，謙稱自己並不是靠美女跟外貌來闖天下，「 但是女人本來就是必須要有自信，你硬要說我醜，我就硬要堅持我很美。」再次強調，自己經手的大案子都是贏得漂亮、贏得有謀略，靠實力把胡搞亂搞的人告上法院發瘋！



我正式回應你們：

1. 我告陳沂的案件從提告日期任何開庭期日都沒有主動公開過。我都是維持一貫默默的在幹大事。

2. 四月份第一次開庭，只有少數記者而且都手持幾個手機而已，開庭對我而言是家常便飯，你們在螢幕上看到我的樣子都是我平常上班的日常。

昨天我其實沒有預料到各大媒體會大陣仗的出機訪問，可能是啦啦隊小三事件的效應吧，一排攝影機我也真的嚇到。

而昨天我已經連續熬夜三天每天只睡覺四個小時，都為了研究當事人的案件，所以講坦白的我的狀態並不是很好。熬夜本來就會出眼袋跟臉垮，所以其實每次直播前三天，我都會讓自己盡量睡飽睡滿，避免辜負廠商。

我有預料到可能還是會有記者，跟上次一樣，但是我真的覺得沒有什麼好訪問的，因為法庭真的不是秀場。

昨天我還只睡了四個小時而已。

我很早就起床，而且還是繼續研究當事人的案件，告陳沂的案件我根本是坐計程車期間一邊看而已，我特別抓時間在開庭15分鐘前才到法院就是要避免被採訪，畢竟法律事法律解決，我一直以來都是這樣子的堅持， 而且一到法院我就熟門熟路的直接跟助理快速的到法庭去報到，避開被記者攔住的機會。

陳沂在開庭前還欣然的去接受訪問， 而且還自己說要以和解為方向，是我不和解， 還說怕下一次開庭要請祖克柏來作證，當然昨天開完庭法官結案，她就崩潰了。

開庭的當下我才發現背後坐滿了記者在旁聽，後來開完庭筆錄簽完名，我本來是要打算直接回事務所繼續律師的日常，但是記者們很客氣地問我能不能接受訪問， 我想他們一大早那麼辛苦來，於是就同意，即使我知道我的外貌狀態不好。

這張照片，是在準備採訪前， 其實很清楚可以看到我的眼袋跟還有臉都垮了，多日連續熬夜的鐵証，我還在抓時間閉目養神。

我會貼出這張照片來就是告訴大家，我一直都認知道我的本業就是律師，縱使很多人一直要把我列為網紅，把我沒有預期會自帶的流量講成我是靠流量在生活、縱使大家為了點閱率幫我掛美女律師。

我一直戰戰兢兢，每天晚上半夜利用難得安靜的時間研究當事人的案件在解析當事人的資料，然後去編排狀子的各種細節。

只要跟我合作過的當事人都知道我都是所有事情一律有憑有據，一律按照規定來，一律不拖延，一律好好的一起把案子辦好。

我並沒有要靠什麼美女跟外貌來闖天下。

但是女人本來就是必須要有自信，你硬要說我醜，我就硬要堅持我很美。

一路走來，你們也已經漸漸看到我不是只是在節目說說笑笑而已，陸續透過媒體知道，其實我過往手頭上經手了什麼樣子的大案件，而且都贏的漂亮贏的有謀略，靠實力怎麼樣把胡搞亂搞的人告上法院發瘋。

鴨子划水，但鴨子只能儘量保持優雅，會老會累是正常。

我會堅持優雅的、自然的在你們面前老去。

敬請知悉。

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