陷富商小三疑雲神隱1個月 樂天女孩Dora突曬照洩近況

樂天女孩成員Dora神隱多日。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩成員Dora日前遭影射介入富商婚姻後，不僅應援活動全數請假，社群平台也許久未更新，神隱將近1個月。今（21）她無預警在IG限時動態更新近況，引起關注。

Dora更新近況。（翻攝自IG）

Dora稍早在IG限時動態分享兩張照片，這是繼她5月30日消失社群後的首度發文，畫面中她本人並未露面，只是拍下了多個娃娃，並在娃娃旁搭配貓咪、閃電、泡泡、椰子等不同的表情符號，沒有說明背後意涵，只是無聲更新近況。

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事實上，律師李怡貞先前在節目中爆料，一名樂天女孩介入富商婚姻，甚至懷孕墮胎，同時給出諸多身分線索，網友循線推測當事人可能是啦啦隊成員Dora，而她在遭到外界影射後，原定出席的活動突然以健康因素為由請假，還消失在社群上，而樂天啦啦隊的應援班表上也未再出現她的名字，引來不少遐想。

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