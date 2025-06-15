中國對台灣步步進逼⋯準備避難包？ 唐綺陽發聲

「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」臉書粉專11日發文，由吉祥物「阿米牛」開箱了他的避難包。（翻攝自「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」臉書粉專）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣近期地震頻頻，美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）在臉書發布一則「避難包開箱」貼文，呼籲民眾平時準備好屬於自己的避難包，以因應突發緊急狀況。適逢兩岸關係緊張，中國對台灣步步進逼，美國近期也不斷示警，指中國可能並非單純軍演而是攻台演練，在此敏感時機AIT發布避難包開箱貼文，引發熱議。

星座專家唐綺陽今（15）日凌晨發文提及「木星已進巨蟹」，巨蟹掌管負面「恐懼、恐慌」，與正面「家國、感性、滋養」，都在木星作用下「放大」，她呼籲大家不要慌張，用樂觀心看待一切。

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唐綺陽說，民眾一定有感身邊有人在準備避難包，加上以伊開戰也引發戰爭陰影，網路上討論一篇篇，戰爭似乎越來越近，她提及巨蟹掌管的負面「恐懼、恐慌」，與正面「家國、感性、滋養」，都在木星作用下「放大」，成為6月之後一整年的基調。

而唐綺陽進一步透露，恐懼使人著手做準備這是對的，不能光是擔心害怕，還要拿出積極行動，才能得到木星幸運，至於什麼是積極行動？這當然因人而異，有人覺得開門請盜匪好吃好喝，盜匪就會放過自己；有人覺得面對盜匪一定要做好防禦、強身健體，抱著不求人只靠自己的決心，才能保護家園。你覺得哪一派務實？

她也解釋木土四分的下半年伊始，兩派衝撞硝煙是必然，各種「心」（巨蟹）「戰」（牡羊）也早已開打，你的心夠穩嗎？不夠穩的話，很容易就中了對手要你恐慌之計，不戰而敗。但唐綺陽也呼籲大家不要慌張，用樂觀的心看待一切，像是「原本看不見的要被全世界看見了」、「原本被噤聲的現在能開口了」，這不是契機嗎？危機一向是轉機，對此她深信不疑，星象正往此推進。

唐綺陽最後表示：「中東戰爭開打、臺海陰影增強，火衝刺獅、日衝刺雙子，印航飛機失事爆炸，果然瞠目，六月不平靜還沒結束，我們都要有意識地保重、小心，該行動就行動；守護好自己的心，保護好自己的家園，自己的命自己救，自己的家自己顧，沒人幫自己很正常，就想想自己怎麼幫自己，自立自強，才有好命。」

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