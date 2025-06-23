6/23～6/29宇宙寵兒Top4！最易「心累人也累」是他們……

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕面對6月即將結束，暑期即將到來，畢業季、考季、就職季、出國季……各種計劃與決定，都可能是影響命運的轉捩點。星座專家「安德魯的賤聲房」根據星象，給正站在人生十字路口的幾個星座重要建議。

星運正好時，何不衝刺一下？！（達志影像）

【星象速報｜你一定要知道的事】

➤6/25 巨蟹新月

感情界的Reset鍵正式按下。想談戀愛的，會突然超級渴望有人陪！不想戀愛的，會突然對誰「有點感覺」。新月本身也非常適合許願，尤其是跟「家、愛、情感安全感」有關的願望，宇宙這週特別容易聽見你心裡的聲音（請誠實，不要亂許）。

請繼續往下閱讀...

➤6/27 水星進獅子（弱勢位）

水星這次進獅子，讓獅子看起來像是演技不太好的戲精——想要表現，但容易演過頭。你可能會看到很多人「講話大聲但邏輯有問題」，也可能你自己會有一種「我超有自信」→結果卻引來：講錯重點的尷尬感。

【4大運勢最強星座】

➤事業最強：天秤座

貴人運超強，執行力超棒，上司想抱你都不誇張。細節成癮，效率爆表，職場神一般的存在。

➤財運最強：雙子座

你以為只是幫朋友，結果對方說：「報酬我已經轉給你了。」真的是財從天降。

➤桃花最強：雙魚座

邱比特直接住你家，有人開始對你眼神放電、訊息回超快，你也突然心癢癢，不小心曖昧就變明戀。

➤學業最強：魔羯座

不只是念書進度超前，連考古題都像你寫的。你自己都懷疑自己怎麼變那麼厲害。



相關新聞：【12星座一週運勢6/23～6/29】金牛斜槓機會來了！處女遇神隊友戰鬥值翻漲

【本週最易陷入心累人也累的3個星座】

．射手座：心很累卻又裝沒事，容易陷入「我很好」的假面情緒中，記得找出口。

．水瓶座：社交爆炸多，累到懷疑人生，該拒絕的聚會請你勇敢say no。

．獅子座：想要表現但頻頻失誤，一點小錯都被放大，深呼吸，不用急著證明自己～沒事的。

星座專家「安德魯的賤聲房」。（對方提供）

YouTube：點這裡

臉書：點這裡

IG：點這裡

apple podcast：點這裡

KKBOX：點這裡

threads：點這裡

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法