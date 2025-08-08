蕭敬騰驚爆離開18年「舊愛」經紀人老婆Summer回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「老蕭」蕭敬騰出道後就與華納音樂合作，雙方情誼長達18年之久，他也站穩了歌壇天王的地位，近來業界盛傳老蕭與老東家已經結束合作關係，所屬的喜鵲娛樂旗下藝人也將出走華納，包括小宇約滿已經轉投索尼音樂。對此，老蕭的經紀人老婆Summer也做出說明。

蕭敬騰（右）與經紀人老婆Summer（左）。（資料照，記者王文麟攝）

華納音樂近來高層人事變動，捧紅人氣男團Mirror的魯庭暉將出任華納音樂亞太地區總裁。對於老蕭傳出約滿離開，華納音樂稍早回覆，有新一步的消息會盡快跟大家公布。至於老蕭經紀人Summer也做出澄清說明，提到喜鵲娛樂旗下歌手，因為屬性及條件不同，分別與華納、索尼、環球唱片皆有合作關係。

Summer談到，與華納合作18年，經歷多次人事變動，從未影響工作規劃，「每一首歌、每一張專輯從創作到宣發、需要非常多資源與人力的投入，才能完成。」也稱喜鵲旗下藝人與華納、索尼、環球的合作都很愉快，「未來也會繼續基於各個藝人階段性目標而調整音樂夥伴，一起協助藝人，創造更多優秀作品。」尚未鬆口老蕭未來唱片合約的動向。

