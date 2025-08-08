晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭敬騰驚爆離開18年「舊愛」經紀人老婆Summer回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「老蕭」蕭敬騰出道後就與華納音樂合作，雙方情誼長達18年之久，他也站穩了歌壇天王的地位，近來業界盛傳老蕭與老東家已經結束合作關係，所屬的喜鵲娛樂旗下藝人也將出走華納，包括小宇約滿已經轉投索尼音樂。對此，老蕭的經紀人老婆Summer也做出說明。

蕭敬騰（右）與經紀人老婆Summer（左）。（資料照，記者王文麟攝）蕭敬騰（右）與經紀人老婆Summer（左）。（資料照，記者王文麟攝）

華納音樂近來高層人事變動，捧紅人氣男團Mirror的魯庭暉將出任華納音樂亞太地區總裁。對於老蕭傳出約滿離開，華納音樂稍早回覆，有新一步的消息會盡快跟大家公布。至於老蕭經紀人Summer也做出澄清說明，提到喜鵲娛樂旗下歌手，因為屬性及條件不同，分別與華納、索尼、環球唱片皆有合作關係。

Summer談到，與華納合作18年，經歷多次人事變動，從未影響工作規劃，「每一首歌、每一張專輯從創作到宣發、需要非常多資源與人力的投入，才能完成。」也稱喜鵲旗下藝人與華納、索尼、環球的合作都很愉快，「未來也會繼續基於各個藝人階段性目標而調整音樂夥伴，一起協助藝人，創造更多優秀作品。」尚未鬆口老蕭未來唱片合約的動向。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中